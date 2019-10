EH Bildu detecta «anomalías» en el proceso participativo de la recogida de basura

El Ayuntamiento ha iniciado un proceso de participación ciudadana para decidir si la ciudadanía quiere seguir con el sistema de recogida de residuos soterrados o si se prefiere cambiar a los de superficie. Desde EH Bildu han detectado «algunas deficiencias» en el proceso participativo: «creemos que no se ha compartido suficiente información con la ciudadanía, en algunos portales no se han llegado a poner la convocatoria a dichas reuniones, no se ha hecho un diagnóstico detallado de la situación actual... Lasarte-Oria tiene un problema con la recogida de residuos soterrados, pero no es ese el único problema que tiene con la gestión de residuos. El problema es que esta localidad tiene una tasa de reciclaje de un 49%, que es después de Donostia la más baja de Gipuzkoa. Creemos que en lugar de centrar el problema que tenemos con la tasa de reciclaje, e iniciar acciones que garanticen que en un futuro no sigamos a la cola, el Ayuntamiento se ha centrado en hacer un proceso participativo pobre y simple».

Charla en Zabaleta

Hoy (18.30-20.30) en el nuevo local de la AA.VV. Zabaleta Auzolan, tendrá lugar una charla y la posterior votación sobre la recogida de residuos para vecinos del barrio de Zabaleta.

Deportistas del año

Este domingo finaliza el plazo para la presentación de propuestas para los deportistas de Lasarte-Oria 2019. Dichos deportistas premiados recibirán un diploma en la Gala del Deporte que se celebrará en diciembre en el salón central del Ayuntamiento.

Farmacia de guardia

Elixabete Lasa: hoy, de 9.00 a 22.00 horas, en kale Nagusia, 42 trasera. Telf.: 943.361774.