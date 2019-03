EH Bildu, ADLOP, y PNV en la concentración de jubilados y pensionistas Momento de la intervención de los portavoces políticos. / TXEMA EL DIARIO VASCO LASARTE-ORIA. Martes, 26 marzo 2019, 00:17

La coordinadora de jubilados y pensionistas invitó a todos los representantes de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento para que participaran ayer en rueda de prensa abierta durante la concentración prevista en Okendo plaza. El objetivo de los convocantes no era otro que el que los portavoces de los diferentes grupos políticos con representación municipal «dieran una contestación hablada o escrita, dando respuesta a las cuestiones que venimos planteando desde los inicios de nuestras movilizaciones».

Pues bien, ante un centenar de jubilados y pensionistas que se dieron cita a la concentración, sólo se personaron los portavoces de EH Bildu (Pablo Barrio), ADLOP (David Ares) y PNV (Jon Antxordoki); ya que tanto el PSE-EE como PP, no acudieron. El grupo socialista alegó a la coordinadora que no acudiría por «entender que esta temática no confiere con temas municipales».

Durante una hora los políticos asistentes contestaron con postulados, la mayoría de ellos, favorables al posicionamiento de la coordinadora de jubilados y pensionistas; aunque el PNV basaba sus mejoras a que el Gobierno Central ceda las transferencias al Gobierno Vasco.

Cinco fueron las preguntas efectuadas: «1.- ¿Está dispuesto su partido a que las pensiones públicas y sus revalorizaciones anuales sean de acuerdo al IPC real, , sin eliminar cuotas sociales de trabajo y deban ser garantizadas por los presupuestos generales del Estado?; 2.- ¿Está dispuesto su partido a blindar el sistema público de pensiones, y dotar a la Seguridad Social de los recursos necesarios para asegurar el futuro de este sistema?; 3.- ¿Está dispuesto su partido a trabajar la derogación del factor de sostenibilidad , de forma que tampoco se haga efectivo en el 2023?; 4.- ¿Está dispuesto su partido a posibilitar unas pensiones mínimas dignas, tal como respalda la carta social europea?; 5.- ¿Está dispuesto su partido a trabajar activamente en la desaparición urgente de la brecha salarial existente entre mujeres y hombre?».