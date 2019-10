El Beltzak ZRT sénior inició la competición en la Liga Vasca de rugby con derrota (5-8) en Michelin El equipo del Beltzak ZRT el sábado en el campo de Michelin. / TXEMA EL DIARIO VASCO LASARTE-ORIA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:13

Los equipos locales de rugby del Beltzak Babyauto ZRT comenzaron su nueva andadura liguera en diferentes categorías. En el campo de Michelin y dentro de la Liga Vasca, el Sénior B de Beltzak/Zarautz se enfrentó el pasado sábado al conjunto navarro de La Unica B, cuyo encuentro finalizó con victoria visitante por 5-8. El partido fue muy igualado y con un fuerte control en mitad de cancha por parte de ambos conjuntos. Prueba de ello, es que consiguieron un solo ensayo por cada equipo, con el acierto en la transformación de un golpe de castigo por parte de los navarros.

Por parte local, destacar que Oier Arroyo, Aimar Arteaga, Ander Fernández y Edu Lacalle fueron los jugadores de la Eskola Beltzak que debutaron en la categoría Sénior.

Los Sub 16 se enfrentaron al Hernani/Attco. SS en el campo de Aiete y perdieron con un 50-15. Asimismo, los Sub 18 del Babyauto Beltzak/Zarautz que se enfrentaron también al Hernani/Attco SS., en esta ocasión ejerciendo de locales en el campo zarauztarra de Asti, pero no llegaron al nivel de sus rivales y sucumbieron por un 12-52.

El domingo se jugó en el campo zarauztarra de Asti el partido del primer equipo Sénior en la liga Nacional de División de Honor B, y los entrenados por Xabi Castaño obtuvieron la victoria ante un duro rival como fue el Campus Universitario Ourense RC, al que derrotaron por un cómodo 32-19. Gran partido el realizado por los locales que les aúpa al segundo puesto de la clasificación general, al contar hasta el día de hoy con 3 victorias en sus tres partidos disputados. Por parte lasarteoriatarra, Alex Saleta y Adrián Apaolaza fueron los Beltzak que participaron en dicho encuentro. La próxima jornada les llevará hasta Vigo, donde se enfrentaran al conjunto del Kaleido Universidade.