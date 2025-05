Beltzak entregará los premios a los socios agraciados el día 31 en el Trinkete

María Cortés lasarte-Oria. Sábado, 24 de mayo 2025, 21:24 Comenta Compartir

El equipo de rugby Beltzak ha hecho recientemente un sorteo entre sus socios y los agraciados recibirán sus premios el día 31 en el Trinkete. Estos han sido los ganadores: Eider Nogueras, Paloma Herguedas, Alberto Sarasola, Jesús María López, Luis Mari Iruretagoiena, Inma Irazustabarrena, Jon Alkorta, Ares Zapirain, Irene Illarramendi, Imanol Pildain, Enrique Maestro e Irune Iturrioz. «El hecho de ser socio de Beltzak, además de apoyar a la escuela, supone entrar en el sorteo de diversos premios como los que entregaremos el próximo sábado», destacan desde el club.

Sin final

Por otro lado, partido emocionante en Elorrio entre el Gipuzkoa Sortzen y el Betsaide Elorri RT. Se jugaban el billete para la final a Primera de Liga Vasca.

Los Beltzak salieron a por todas, tras haber perdido en la ida en Donostia 30-23, y lograron adelantarse 0-12. Pero los del Elorrio no iban a dejar escapar la eliminatoria y con varios ensayos se acercaron 7-12. El Gipuzkoa Sortzen respondió y sumó tres puntos más. Sin embargo, antes del descanso, los de Elorrio se colocaron 12-15. En la segunda mitad, los guipuzcoanos lo intentaron, pero el equipo local sabía que no debía dejar seguir aumentando la renta, y se pusieron por delante. Los de Beltzak no se rindieron y anotaron para acabar 19-23. Gipuzkoa Sortzen ganó el partido, pero Elorrio pasó a la final.