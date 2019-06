El Ayuntamiento repulsa un nuevo acto de violencia machista que tuvo lugar ayer

El Ayuntamiento condena los hechos acontecidos ayer, a las 6 de la mañana en las inmediaciones de Eusko Tren, cuando un hombre joven sorprendió a una mujer, procediendo a realizar tocamientos íntimos no deseados por la misma. Es por ello, por lo que el Ayuntamiento condena y repulsa cualquier acto de violencia machista contra las mujeres. «Cualquier tipo de violencia hacia las mujeres (física, psicológica, económica, sexual...) es una violación y quebrantamiento contra los derechos humanos fundamentales». También recuerda que «es labor no sólo de instituciones públicas, sino de toda la ciudadanía el hacer que dicha violencia no tenga cabida en nuestra sociedad, invitando a toda la población a trabajar y promulgar respeto e igualdad».

Desde el Ente municipal se ofrece todo el apoyo a la mujer violentada y a su familia, poniendo a su disposición los recursos existentes desde el departamento de Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación y Salud. Por último, el Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a la concentración de protesta y repulsa convocada por el movimiento feminista de Lasarte-Oria para hoy a las 18.30 horas en la plaza Okendo.

Vespas y Lambrettas

Desde hoy y hasta al domingo, la localidad se va a convertir, por quinto año consecutivo, en una verdadera exposición de motos antiguas y en especial de las antiguas Vespas y Lambrettas, organizado por Scooter Club Euskadi. Programa: hoy: 19.00, recepción y exposición de Scooters en plaza Jaizkibel. A las 21.00, cena pintxote en Bar Buggy. 22.30, ruta nocturna por las calles y barrios. 23.00, fiesta en el Bar Buenetxea con concierto de Hiroshima (Barcelona) -punk-rock-, y música con los dj´s.