Agustín Valdivia recogió el premio en el Aquarium.
Lasarte-Oria

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria recibió este miércoles uno de los Reconocimientos Menina

Del Consistorio se destacó «su compromiso firme y transversal en la lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista»

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:54

La delegación del Gobierno en el País Vasco entregó ayer los premios de este año de los 'Reconocimientos Menina 2025' con motivo del 25-N ( ... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) para destacar y apoyar la labor de instituciones, asociaciones y personas en la lucha contra la violencia de género.

