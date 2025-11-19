El Ayuntamiento de Lasarte-Oria recibió este miércoles uno de los Reconocimientos Menina

La delegación del Gobierno en el País Vasco entregó ayer los premios de este año de los 'Reconocimientos Menina 2025' con motivo del 25-N ( ... Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) para destacar y apoyar la labor de instituciones, asociaciones y personas en la lucha contra la violencia de género.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha sido uno de los galardonados, en el apartado 'Reconocimiento Menina al proyecto o iniciativa pública destacada'.

Según destacaron ayer en el acto celebrado en el Aquarium de Donostia, «el Ayuntamiento de Lasarte-Oria desarrolla a lo largo del año múltiples programas, campañas y recursos encaminados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de las violencias machistas y la sensibilización social en el conjunto de la ciudadanía. Las acciones se articulan en colaboración con los centros educativos, asociaciones juveniles, clubes deportivos, hostelería, los diferentes agentes sociales y la unidad psicosocial del municipio. Las actuaciones desarrolladas en Lasarte-Oria representan un compromiso firme y transversal en la lucha por la igualdad de género y contra todas las formas de violencia machista. La combinación de programas educativos, campañas de sensibilización, materiales pedagógicos, protocolos de actuación y espacios de apoyo permite construir un entrono comunitario más igualitario, seguro y libre de violencias». El alcalde Agustín Valdivia fue el encargado de recoger el premio.

Estos 'Reconocimientos Menina' suponen la visibilización por parte del Ministerio de Igualdad de un trabajo fundamental para erradicar esta lacra contra las mujeres. «Nos invitan a recuperar la confianza en lo mejor del ser humano: en su capacidad de empatía, de entrega y de compromiso con los demás. Nos recuerdan el valor del servicio público cuando se ejerce con vocación, el enorme potencial del voluntariado y el poder del trabajo comunitario. A través de ellas comprendemos que la solidaridad no solo transforma la realidad que nos rodea, sino que también renueva la esperanza y fortalece el sentido de pertenencia y de humanidad que nos une como sociedad».