Representantes de los tres centros educativos de Lasarte-Oria con los responsables municipales en la firma de los convenios.

Lasarte-Oria

El Ayuntamiento destinará 89.000 euros a la promoción del euskera en los centros educativos

Renuevan los convenios con las AMPA de Oriartekide, Landaberri y Burunzpe para apoyar las actividades que se desarrollarán este curso

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha firmado los convenios de colaboración con las asociaciones de madres y padres de los tres centros escolares del ... municipio, con las AMPA de Oriartekide, Landaberri y Burunzpe, con el objetivo de promover el uso del euskera y fortalecer los hábitos lingüísticos entre las nuevas generaciones.

