El Ayuntamiento destinará 89.000 euros a la promoción del euskera en los centros educativos

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha firmado los convenios de colaboración con las asociaciones de madres y padres de los tres centros escolares del ... municipio, con las AMPA de Oriartekide, Landaberri y Burunzpe, con el objetivo de promover el uso del euskera y fortalecer los hábitos lingüísticos entre las nuevas generaciones.

El acuerdo, rubricado por el alcalde Agustín Valdivia y en presencia de la segunda teniente de alcalde y concejala de Euskera, Estitxu Alkorta, y representantes de las asociaciones firmantes, «supone una aportación municipal de 89.000 euros para apoyar las actividades que los centros desarrollarán a lo largo del curso 2025-2026 en favor del euskera», destacaron los responsables municipales.

El alcalde Agustín Valdivia aseguró que el compromiso del Consistorio con el euskera y con las iniciativas impulsadas desde la comunidad educativa es firme. «Queremos apoyar el trabajo de las AMPAs, que contribuyen a fortalecer la convivencia, los valores de igualdad y la transmisión del euskera entre los niños y niñas de Lasarte-Oria», añadió el primer edil.

Por su parte, la concejala Estitxu Alkorta destacó como principal novedad de los convenios para este curso la puesta en marcha de clases de refuerzo en euskera para alumnado con dificultades lingüísticas, a través de dos programas: Mintza On, que ofrece sesiones online para mejorar la comunicación oral mediante juegos y dinámicas; Hitz eta Pitz, con sesiones presenciales basadas en actividades lúdicas para fomentar el uso del euskera entre el alumnado recién llegado.

«Confiamos en que ambos proyectos tengan muy buena acogida y sirvan para afianzar el uso del euskera en los centros», señaló Alkorta.

Además, estos acuerdos permitirán financiar las actividades habituales de las asociaciones, como suscripciones a revistas en euskera, proyectos de patios activos ('Euskaraz tinko patioan'), talleres , bertso-eskolas o los cursos para madres y padres.

Habrá actividades específicas por centro. En el caso de Landaberri Guraso Elkartea: suscripción a las revistas Irria e Irrintzi; programas Euskaraz tinko patioan y Mintza On; talleres de biografía lingüística y cursos de euskera para madres y padres; bertso-eskola, actividades para dar a conocer la cultura vasca y visitas de personajes reconocidos; programa Gu ere bertsotan. En Oriartekide Guraso Elkartea, por su parte, se destinarán las ayudas al programa Ele-meleka en los cursos de ESO y Bachillerato, a la creación y dinamización de la Gazte Eragileen Batzordea (Consejo de Jóvenes Agentes), para las actividades de Kidetzeak y para la suscripción a la revista Gaztezulo. Y por último, para Burunzpe Guraso Elkartea (Sasoeta-Zumaburu Ikastetxea): clases de euskera para madres y padres, lectura de revistas en euskera; elaboración del calendario escolar; programa Gu ere bertsotan; estancias en el albergue de Arantza; proyecto Hitz eta Pitz.