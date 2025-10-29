Una avería en la red de abastecimiento deja todo Lasarte-Oria sin agua El corte ha comenzado en algunos barrios del municipio durante la tarde, a la noche se ha extendido a todo el pueblo

I. Valverde Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:49

Una avería en la red de abastecimiento de agua ha provocado que Lasarte-Oria esté sin agua este miércoles. El corte ha sido producido por un accidente en la obra de la construcción del ascensor inclinado de Zabaleta, según ha informado el Ayuntamiento. Tras más de cuatro horas desde el primer corte, pasadas las 21.30 horas, algunos barrios han empezado a recuperar el servicio de agua.

A primera hora de la tarde, algunos barrios del municipio de Buruntzaldea han perdido el servicio de agua. Hacia las 19.00 horas, momento en el que el Ayuntamiento ha emitido el comunicado, casi todo el pueblo se había quedado sin agua. Algo que ha terminado sucediendo poco tiempo después.

«Es probable que se produzcan cortes de agua en todo Lasarte-Oria en las próximas horas», alertaban desde el consistorio lasartearra. Sin embargo, el agua ya está volviendo poco a poco de barrio en barrio, aunque todavía no se ha vuelto a la normalidad ya que otros barrios siguen sin agua.