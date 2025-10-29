Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Una avería en la red de abastecimiento deja todo Lasarte-Oria sin agua

El corte ha comenzado en algunos barrios del municipio durante la tarde, a la noche se ha extendido a todo el pueblo

I. Valverde

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:49

Comenta

Una avería en la red de abastecimiento de agua ha provocado que Lasarte-Oria esté sin agua este miércoles. El corte ha sido producido por un accidente en la obra de la construcción del ascensor inclinado de Zabaleta, según ha informado el Ayuntamiento. Tras más de cuatro horas desde el primer corte, pasadas las 21.30 horas, algunos barrios han empezado a recuperar el servicio de agua.

A primera hora de la tarde, algunos barrios del municipio de Buruntzaldea han perdido el servicio de agua. Hacia las 19.00 horas, momento en el que el Ayuntamiento ha emitido el comunicado, casi todo el pueblo se había quedado sin agua. Algo que ha terminado sucediendo poco tiempo después.

«Es probable que se produzcan cortes de agua en todo Lasarte-Oria en las próximas horas», alertaban desde el consistorio lasartearra. Sin embargo, el agua ya está volviendo poco a poco de barrio en barrio, aunque todavía no se ha vuelto a la normalidad ya que otros barrios siguen sin agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una avería en la red de abastecimiento deja todo Lasarte-Oria sin agua

Una avería en la red de abastecimiento deja todo Lasarte-Oria sin agua