Zona en la que se produjo la avería en las obras del ascensor inclinado de Zabaleta. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Una avería en la obra del ascensor inclinado de Zabaleta, la causa del corte en el suministro de agua

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30

Una avería en la red de abastecimiento de agua provocó que el municipio se quedara sin agua la tarde-noche del pasado miércoles. El ... corte se produjo por un accidente en la obra de la construcción del ascensor inclinado de Zabaleta. Tras más de cuatro horas desde el primer corte, pasadas las diez de la noche, algunos barrios empezaron a recuperar el servicio de agua.

