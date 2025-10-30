Una avería en la obra del ascensor inclinado de Zabaleta, la causa del corte en el suministro de agua

Una avería en la red de abastecimiento de agua provocó que el municipio se quedara sin agua la tarde-noche del pasado miércoles. El ... corte se produjo por un accidente en la obra de la construcción del ascensor inclinado de Zabaleta. Tras más de cuatro horas desde el primer corte, pasadas las diez de la noche, algunos barrios empezaron a recuperar el servicio de agua.

Desde el Ayuntamiento, mediante un comunicado, informaron que «el suministro comenzó a recuperarse pasadas las once de la noche del miércoles, si bien las zonas más altas del municipio continuaron experimentando problemas debido a la falta de presión ayer por la mañana». Dicha presión en la red se fue recuperando a lo largo del día de ayer.

El personal técnico municipal, junto al de la empresa responsable de la obra y Añarbe, trabajaron de manera coordinada para resolver con la mayor rapidez posible la incidencia. Como destacaron los responsables municipales, «el accidente dañó la acometida de la tubería principal que desciende desde el depósito de Sasoeta. Inmediatamente se procedió al corte de emergencia de la red de suministro, interviniendo para poder sectorizar la avería y minimizar el impacto en la población. Sin embargo, resultó imposible aislarla completamente, por lo que fue necesario efectuar un corte general sobre las seis de la tarde y por la noche, se pudo recuperar parcialmente el servicio. Al descargar toda la red de suministro se perdió presión y las zonas altas siguieron teniendo algunos problemas. Pero ya se localizó el punto que impedía recuperar la presión y la normalidad se fue recuperando».