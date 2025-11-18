El auditorio de la casa de cultura se rindió al sonido de los acordeones

El sonido de los acordeones inundó el auditorio de la Casa de Cultura en el XXII Festival de Acordeones de Lasarte-Oria, evento musical organizado ... por Zero Sette akordeoi orkestra y el Ayuntamiento.

El acto, presentado por Ainhoa Aiertza, arrancó con las primeras notas de joven Oliver Cabrera, estudiante del conservatorio Francisco Escudero de Donostia. Tras él, procedente del conservatorio de Bilbao, cogió el relevo Urtzi Larrabeiti. Ambos interpretaron tres piezas y fue una gran ocasión para poder actuar en directo y una oportunidad, como ya destacaron desde Zero Sette, de que los alumnos puedan mostrar su talento.

A continuación, la cabeza del cartel del festival, MoldoDuo, ocupó el escenario. Los protagonistas, el acordeonista Radu Ratoi y Stefan Diaconu, con la flauta travesera, iniciaron un diálogo musical en el que la complicidad entre ambos músicos quedó patente. Los músicos agradecieron la nueva invitación de Zero Sette, siendo la tercera visita del acordeonista Radu Ratoi a Lasarte-Oria.