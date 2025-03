Aterpea renueva su compromiso con el turf

Al Hipódromo acudieron este jueves, no de caballos ni jockeys ni aficionados a las carreras, sino representantes de este emblemático espacio y de la ... asociación de comerciantes de Aterpea de Lasarte-Oria, para hablar sobre lo que será la cuarta edición de las jornadas de primavera. Aterpea renueva así su compromiso con el turf y patrocinará este mes de abril tres jornadas de caballos en el Hipódromo de San Sebastián.

Desde Aterpea, quisieron agradecer al Hipódromo «que hayan tenido el detalle de volver a contar con los establecimientos de nuestra asociación. Este es el cuarto año que ejercemos de patrocinadores y para nosotros es un placer. La cercanía que tenemos con el Hipódromo nos hace más visibles a los comercios y al pueblo de Lasarte-Oria, ya que es una manera para que sobre todos los visitantes puedan conocer el municipio y consumir en él», destacó Ana Laureano, vicepresidenta de Aterpea. Por su parte, Ramón Ormazabal recordó que «hablar del Hipódromo es hablar de 109 años de historia, una historia ligada al pueblo de Lasarte-Oria. Desde sus comienzos supuso un activo económico y social en beneficio de comerciantes y hosteleros». Desde la asociación animaron a toda la ciudadanía «a venir a disfrutar de las carreras y también de Lasarte-Oria».

Tres jornadas

En lo que respecta al patrocinio de Aterpea, las jornadas de carreras serán distribuidas en tres semanas, los días 2, 9 y 23 de abril, con cinco carreras cada una, con los siguientes premios: Premio Arkupe taberna, Arima Gastrotaberna, Ventanas Alcar, Bideo Lagunak y Clínica Dental Aldaz (2 de abril); Premios Bar el Punto, Lasarte-Oria Orain, Isaac Farré fotógrafo, Electricidad Arregui, Ormazabal Loradenda, Peluquería Marbell (9 de abril); Premios Restaurante Herriko Etxea, Bar Patricio, Ventanas ISU Lei-hoak, Perfumería Maiane, Administración de Fincas Milla (23 de abril).

Precisamente, en la intervención de Ander Suescun, responsable de comuniciación del Hipódromo, éste destacó que «Aterpea siempre nos pone las cosas fáciles. Desde hace años ya, cuando tenemos el calendario definido para las carreras, siempre pensamos en ellos, porque creemos que los comercios de la localidad tienen que estar presentes, por lo menos en la temporada de primavera. Para nosotros es importante que repitan, como lo hacen 13 de los 15 comercios que patrocinarán este año, porque eso es señal de que algo también hacemos bien para que vuelvan a querer participar».

En su estreno como nuevo gerente del Hipódromo, Josu Ruiz aprovechó su intervención para asegurar que es «un honor» que Aterpea apoye las citadas tres jornadas de carreras. «Porque no debemos olvidar que para cualquier ciudad o municipio el comercio es su corazón, no podríamos imaginarnos sin nuestras tiendas y establecimientos en nuestros pueblos. Hoy en día, que se promueve tanto el potenciar el consumo de kilómetro 0, apoyando más las compras de cercanía y no por internet, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo».