Arin Express se suma al proyecto del Ostadar patrocinando a 11 equipos

Ostadar arranca la temporada con equipaciones nuevas. Arin Express, la empresa de transporte urgente de mercancías, y Ostadar S.K.T han firmado un convenio de colaboración para dos años, para patrocinar once equipaciones de juego. Mikel Urdiain, empresario de Arin Express, e Imanol Bardají, presidente del club deportivo, han firmado el acuerdo.

A Ostadar le hacía falta renovar las equipaciones y decidieron hacerle una oferta a Arin Express. Mikel Urdiain no tardó en contestar: «Desde pequeño he vivido el fútbol de cerca y me hace mucha ilusión echar una mano a Ostadar con las equipaciones». Más allá de los resultados deportivos y trayectoria que pueda llegar a tener un jugador, destacó que «lo importante de este deporte es que los chicos y chicas disfruten con el fútbol, que se lo pasen bien y que hagan amigos. Además, los valores que se transmiten a través del deporte son buenísimos para los chavales: esfuerzo, compromiso respeto, cooperación, amistad...».

El lasarteoriatarra Mikel Urdiain conoce de cerca el mundo del fútbol, ya que empezó a jugar desde pequeño en el Michelín y enseguida dio el salto a la Real Sociedad para jugar con los infantiles. Fue jugador internacional con los sub-15 y llegó a jugar en la Real hasta Juvenil de Honor. Fue entrenado por Patxi Illarramendi, Kortabarria y Karmelo Amas. Un Jugador muy rápido y zurdo que cualquier equipo lo quisiera entre sus jugadores. Pero, tuvo que dejar el fútbol tras una lesión.

El presidente de Ostadar, Imanol Bardají, se mostró muy contento con el convenio firmado con Arin Express: «Este acuerdo es muy positivo, por un lado porque ya nos tocaba renovar algunas equipaciones y por otro, porque una empresa de la localidad ha creído en el proyecto deportivo de Ostadar».

Bardají también se acordó del apoyo que dan otras empresas al club: «Etxezarreta, Seguros Ges, Clover, Kaizen, la sociedad Lasartearra y Kirol Aukera nos patrocinan las demás equipaciones de fútbol. Otros comercios y bares de la localidad nos ayudan de una manera u otra. Queremos agradecer a todos ellos el apoyo y el esfuerzo que les supone».

En cuanto a los partidos de este fin de semana, el Ostadar de Regional Preferente se desplaza a Tolosa para medirse en Usabal (15.30) al Tolosa B. El resto de la cartelera de fútbol del sábado es: 1ª Regional, Ostadar B - Danena (17.00, Michelin); División de honor Regional femenina, Goierri Gorri - Ostadar (18.00, Altamira - Ordizia); Juvenil de honor, Ostadar - Bergara (12.00, Michelin); 1ª Juvenil, Euskalduna - Ostadar (19.30, Ubitarte - Andoain); 1ª Cadete, Ostadar A - Astigarragako Mundarro (15.00, Michelin), y Tolosa - Ostadar (9.00, Usabal - Tolosa). El domingo, el cadete de hononor se enfrenta al Vasconia a las 11.00 en Puio (Donostia).