Aprobado el convenio con el Gobierno Vasco sobre los terrenos de Oria Gain Momento de una de las votaciones efectuadas en la sesión plenaria. / TXEMA Lakua se compromete a «contratar y ejecutar las obras de edificación de viviendas de protección social» TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 10 julio 2019, 00:22

La nueva Corporación celebró el lunes en el salón central de la Casa Consistorial, la primera sesión ordinaria de la legislatura. Dicha sesión fue presidida por el alcalde, Jesús Zaballos (PSE-EE), y duró unos 50 minutos. La misma sirvió para, entre otros asuntos, aprobar el convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y el ayuntamiento para la cesión de terrenos en la zona de Oria Gain para la promoción de viviendas de protección social. A esta sesión asistió toda la Corporación menos la edil de Elkarrekin Podemos, Tania Rodríguez.

La sesión se inició con la posible aprobación del acta de la sesión constitutiva del pasado 15 de junio, que quedó sobre la mesa al pedir los portavoces de PNV y EH Bildu modificaciones, al entender que «no se ajustaba a la realidad». Acto seguido el alcalde dio cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2019. Posteriormente fue aprobado el expediente de modificación de créditos, mediante créditos adicionales, para los presupuestos de 2019.

«Estudio previo»

El portavoz de EH Bildu intervino para indicar que «la petición de un crédito adicional de una cantidad importante para la compra de terrenos de Oria Gain, que no estaba previsto, pensamos que merece un estudio previo, y deberíamos pedir explicaciones a los responsables. También entendemos que no debemos poner más trabas para que la gestión del proyecto siga su curso». También la portavoz del PNV se quejó de que «las obras de los centros de Sasoeta y Landaberri se pueden demorar demasiado por no haber hecho las cosas bien». El alcalde les contestó a ambos con una cronología de cómo han ido trascurriendo sus procesos y que «en las correspondientes comisiones se ha venido informando de los pasos dados».

Tras la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, por parte de Zaballos, dicho expediente fue aprobado gracias a los ocho votos socialistas, ante la abstención del resto de ediles presentes.

Por unanimidad salieron adelante la aprobación de variaciones del inventario general de bienes y derechos de 2018 y el perfil lingüístico para el puesto de ingeniero técnico de obras públicas.

La aprobación definitiva del convenio entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento sobre la cesión de parcelas en Oria Gain, tras un debate entre los portavoces de EH Bildu y PSE-EE, salió adelante gracias a los 12 votos favorables de (PSE-EE -8-, PNV -3-, y Elkarrekin Podemos -1-), ante los cuatro votos en contra de EH Bildu.

Convenio de cesión

Según el acuerdo adoptado, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, para la cesión de terrenos en la zona de Oria Gain, implica que entre otros asuntos ambas parten cumplan lo siguiente: «Primero, el objeto del presente convenio de colaboración es posibilitar la promoción de vivienda de protección social en alquiler en el ámbito A-37 Oria Gain. Segundo, el Ayuntamiento y el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco convienen en destinar dicha parcela para la promoción de vivienda de protección social en alquiler. Tercero, el Ayuntamiento se compromete a ceder la mencionada parcela libre de cargas mediante la adopción del oportuno acuerdo de cesión gratuita. Cuarto, el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a tramitar la oportuna aceptación por el Consejo de Gobierno de dicha cesión. Quinto, la operación patrimonial relativa a la cesión gratuita de los bienes prevista en la presente cláusula se formalizará en escritura pública en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno aceptando la cesión gratuita. Sexto, dicho departamento del Gobierno Vasco asumirá los gastos derivados de la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de la operación patrimonial consistente en la adquisición mediante cesión gratuita de la parcela objeto del presente Convenio. Séptimo, este departamento del Gobierno Vasco se compromete, entre otros temas, a contratar y ejecutar las obras de edificación de la promoción de vivienda de proyección social en alquiler contemplada en el presente convenio».

Para finalizar la sesión y antes de abordar el apartado de ruegos y preguntas, el alcalde dejó sobre la mesa -por decisión técnica-, la futura aprobación de las bases para la concesión de uso privativo de huertos ecológicos municipales.