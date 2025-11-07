Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pintadas, realizadas la madrugada del jueves, en los soportales de la plaza Okendo. Isaac Farré

Aparecen pintadas contra Vox en Lasarte-Oria horas antes de la mesa informativa que instalará el partido ultraderechista en Okendo plaza

Por segunda vez este año, miembros de la agrupación de Santiago Abascal colocarán esta tarde, de 17.00 a 20.00 horas, una carpa en el municipio

María Cortés

María Cortés

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:55

Una pintadas han aparecido este viernes en los soportales de Okendo plaza, en Lasarte-Oria, a modo de rechazo a la mesa informativa que Vox ... instalará esta misma tarde allí mismo. Autor o autores desconocidos han dejado en los soportales mensajes en los que se podía leer 'FCK Vox' (abreviatura informal y vulgar en inglés para la palabra 'fuck'). Desde el Ayuntamiento aseguran que «se está procediendo a su retirada y las paredes quedarán limpias en las próximas horas».

