Aparecen pintadas contra Vox en Lasarte-Oria horas antes de la mesa informativa que instalará el partido ultraderechista en Okendo plaza

Una pintadas han aparecido este viernes en los soportales de Okendo plaza, en Lasarte-Oria, a modo de rechazo a la mesa informativa que Vox ... instalará esta misma tarde allí mismo. Autor o autores desconocidos han dejado en los soportales mensajes en los que se podía leer 'FCK Vox' (abreviatura informal y vulgar en inglés para la palabra 'fuck'). Desde el Ayuntamiento aseguran que «se está procediendo a su retirada y las paredes quedarán limpias en las próximas horas».

El partido de extrema derecha tiene previsto instalar este viernes, de 17.00 a 20.00 horas, una mesa informativa en Okendo plaza. Pero no es la primera vez que esta formación visita Lasarte-Oria. En el mes de febrero, un día antes de la presencia anunciada por los ultraderechistas en la localidad de Errenteria, sin previo aviso, colocaron una carpa en Okendo plaza. En aquella ocasión, varias patrullas de la Ertzaintza estuvieron en las inmediaciones de la plaza mientras los miembros de Vox la montaban.

A primera hora no hubo altercados y apenas nadie se acercó a la carpa. No fue hasta bien entrada la tarde, cuando el 'boca a boca' hizo que la noticia de la presencia de Vox se extendiera por el municipio y un buen grupo de vecinos se colocó frente a ellos detrás de una pancarta en la que se podía leer 'Lasarte-Oria antifascista. Lucha contra el fascismo' y al grito de «fascistas fuera».