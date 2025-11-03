Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ISAAC FARRÉ

Lasarte

30 años cuidando de la salud dental

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00

Lo que empezó como un discreto proyecto en un pequeño piso con un solo gabinete, con el paso de los años se ha convertido en una empresa con tres clínicas en Lasarte-Oria, Elgoibar y Tolosa. Clínica Dental Aldaz, un negocio de sobra conocido en el municipio, acaba de celebrar este pasado fin de semana, con un evento en el Palacio Miramar de Donostia, su 30 aniversario. Los propietarios, el matrimonio formado por Juango Aldaz y Mayte Martín, junto a familiares, amigos y trabajadores, disfrutaron de la fiesta.

30 años cuidando de la salud dental