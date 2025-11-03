30 años cuidando de la salud dental

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Lo que empezó como un discreto proyecto en un pequeño piso con un solo gabinete, con el paso de los años se ha convertido en una empresa con tres clínicas en Lasarte-Oria, Elgoibar y Tolosa. Clínica Dental Aldaz, un negocio de sobra conocido en el municipio, acaba de celebrar este pasado fin de semana, con un evento en el Palacio Miramar de Donostia, su 30 aniversario. Los propietarios, el matrimonio formado por Juango Aldaz y Mayte Martín, junto a familiares, amigos y trabajadores, disfrutaron de la fiesta.