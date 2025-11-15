Animada fería de productos de caserío

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

La plaza Okendo acogió ayer más de una docena de puestos en los que los lasarteoriatarras pudieron hacerse con productos de proximidad como verduras, quesos, miel, semillas ecológicas, pan, lácteos, embutidos, repostería, flores y plantas. Como novedad este año, también hubo productos cárnicos de Betizu de una explotación cercana de Urnieta. Para completar la feria, los niños pudieron hacer uso, mientras sus padres visitaban los puestos, de los juegos de madera.