Ángel Imaz venció con 'Colours' (Fayos) en una jornada descafeinada

El preparador local Ángel Imaz venció en la quinta jornada de la temporada de verano de carreras de caballos que se disputó el domingo por la mañana en el Hipódromo, y lo hizo con 'Colours' (Fayos) en el premio Onda Vasca, segunda del programa. La victoria del pupilo de la cuadra francesa de SCEA Escurie des Mouettes fue tras un perfecto remate en una prueba accidentada, ya que como en la primera carrera, se produjeron varias caídas de ejemplares en la curva de Bugatti. Por detrás se clasificaron 'Red Hut Red' (Sousa) del también local Oscar Anaya y 'Miduro' (N. de Julián) entrenado por Gloria Madero.

El mal estado de la pista en la curva de Bugati -el xirimiri caído sobre un terreno duro, convirtió la zona en un peligroso firme deslizante-, y ante la protesta efectuada por los jockeys, obligó definitivamente a los jueces a suspender la jornada. «Decidimos anular la jornada y la no celebración de las tres carreras restantes por no darse las condiciones de seguridad mínimas para la total seguridad de jockeys y caballos, así como por no poder celebrarse con la normalidad y regularidad necesaria independientemente de cual sea la superficie donde se desarrollen». De esta forma, los aficionados se quedaron con las ganas de poder ver en acción, por ejemplo, a los potros debutantes que se iban a disputar el premio Irizar.

La jornada se inició con el premio Belle Epoque 1916, destinado a amazonas y gentlemen, y la victoria fue para el pupilo de A. Remolina 'Cañedo' (Sr. Alonso C.).