Andoni Illarramendi participará en el Mundial Medio Ironman en Niza Andoni Illarramendi disputando la Media Ironman de Calella con los colores del Zumeatarra de Andoain. TXEMA VALLÉS TXEMA@PUBLIBROCK.COM LASARTE-ORIA. Sábado, 24 agosto 2019, 00:13

El veterano triatleta local Andoni Illarramendi participará el domingo 8 de septiembre en el Campeonato del Mundo Ironman que se celebra en la ciudad francesa de Niza, nombrada recientemente la ubicación de dicho Mundial 70.3 2019. Illarramendi tomará parte en la media ironman en la categoría de edad de 45-50 años, y partió ya de Lasarte-Oria para proseguir su preparación en el Pirineo.

Para clasificarse para estos campeonatos el deportista lasarteoriatarra tuvo que lograr una marca para lograr uno de los 30 dorsales selectivos. «Para tomar parte en los campeonatos tienes que haber participado en una de las carreras de la franquicia ironman y conseguir una buena marca entre los grupos de edad; ya que se reparten 30 dorsales entre los mejores. En mayo pasado acudí al Medio Ironman de Calella (Barcelona) y logré un buen quinto puesto en mi categoría, de 45-50 años, que me sirvió para conseguir el ansiado dorsal».

Por otro lado, como comenta el atleta perteneciente al club Zumeatarra de Andoain, ·la cercanía de la celebración de estos campeonatos, me ha animado a intentar participar. Cada año, en lo que respecta al medio ironman, se celebra en una ciudad del mundo, y en esta ocasión le ha tocado a Niza. El año pasado fue en Sudáfrica y el año que viene se celebrará en Nueva Zelada y el siguiente , en EE UU. Eso no pasa con el campeonato del Mundo de Ironman que se celebra siempre en Hawái. La cercanía de Niza me motivó a estar presente en ella y la he preparado más a conciencia. La prueba de Calella fue vital para conseguir la participación».

