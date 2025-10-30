Ambiente terrorífico en la plaza Jaizkibel para celebrar Halloween

Son muchos los municipios de Gipuzkoa que celebran este viernes la víspera del día de Todos los Santos. Mientras la jornada de mañana es ... un día en recuerdo a los que ya no están, desde hace unos años el 31 de octubre se ha convertido en una fiesta para muchos.

Aunque este año no habrá celebración de Gau Beltza en el barrio de Zabaleta ni Halloween por parte de la asociación de vecinos de Sasoeta, en la plaza Jaizkibel, un año más, Dulce Tentación y Producciones Oriarte sí ha organizado varias actividades para esta tarde.

Los vecinos de Lasarte-Oria podrán acercarse por la plaza Jaizkibel para disfrutar de la terrorífica fiesta de Halloween de 17.30 a 20.30 horas. La tienda Dulce Tentación decorará el establecimiento como años anteriores, convirtiéndola casi en un pasaje del terror, y la tarde arrancará con juegos infantiles y no faltará la chocolatada solidaria.

También se anima a los lasarteoriatarras, niños y mayores, a que desempolven sus disfraces y acudan a participar en el baile y en el concurso de disfraces. Un jurado formado por Patricia Martín, Amaia González y Goizalde Pildain evaluarán los trajes más terroríficos. Los cabezudos de la compañía Lozet harán correr a los más pequeños y el bingo infantil y sorteos pondrán la guinda al pastel.