La agenda cultural presenta su nueva imagen

María Cortés lasarte-oria. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento presentó ayer miércoles la nueva imagen de su agenda cultural mensual junto con la programación de noviembre, que llega cargada de propuestas para todos los públicos.

La nueva línea gráfica de la agenda cultural, que ya puede verse en la edición de noviembre, apuesta por un diseño más claro, moderno y accesible. Cuenta con una estructura semanal que facilita la consulta de los eventos y un sistema de iconos e identificación por colores que permite distinguir rápidamente cada tipo de actividad (cine, música, teatro, literatura o propuestas familiares). La tipografía, el color y el formato bilingüe se han adaptado para mejorar la legibilidad tanto en su versión impresa como digital.

Ainara Elicechea, la concejala de Cultura, señaló que «la nueva imagen de la agenda cultural refleja una forma más actual y cercana de comunicar la cultura, sin perder el carácter de utilidad. Queremos que la ciudadanía sienta la agenda como una herramienta útil, que invite a participar y a disfrutar de todo lo que Lasarte-Oria ofrece mes a mes».

Un festival de referencia

Dentro de la programación de noviembre, en el acto de ayer también se hizo especial hincapié en uno de los actos que se celebrará en varias semanas: la edición número 22 del Festival Internacional de Acordeón de Lasarte-Oria, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre en el auditorio municipal.

Para informar sobre él, además de Ainara Elicechea, también estuvieron Idoia Zabaleta e Isabel López, representantes del grupo local de acordeones Zero Sette, organizador del tradicional evento musical.

Lo dicho, este festival, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y Zero Sette Akordeoi Orkestra, se ha convertido en una cita ineludible para profesionales, estudiantes y aficionados de este instrumento. En esta edición, «contaremos con la actuación estelar de MoldoDuo, dúo internacional integrado por el acordeonista Radu Ratoi y el flautista Stefan Diaconu. Pero además, alumnos y profesores de los conservatorios de Euskadi también nos visitarán ese día 15.

Como novedad, el Ayuntamiento pondrá un autobús que los traerá a Lasarte-Oria. La mayoría acudirá como público, pero dos de estos estudiantes también participarán en el festival: Oliver Cabrera Sancho, del conservatorio de Donostia y Urtzi Larrabeiti Zubero del de Bilbao», destacaron las representantes de Zero Sette, que quisieron subrayar que «este festival, que cumple ya 22 ediciones, ha convertido a Lasarte-Oria en un punto de encuentro de referencia para el acordeón, combinando tradición, innovación y una apuesta constante por la calidad artística».

Como representante municipal, Elicechea quiso añadir que «el Ayuntamiento, en su empeño por apoyar las iniciativas populares, respalda y da impulso a propuestas como ésta, nacidas del esfuerzo y la ilusión de asociaciones y grupos locales que enriquecen la vida cultural de nuestro pueblo».