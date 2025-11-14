Actuación estelar este sábado de MoldoDuo en el XXIIFestival de Acordeones

María Cortés Lasarte-Oria Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La edición número 22 del Festival Internacional de Acordeón de Lasarte-Oria ya está aquí y este sábado se podrá disfrutar en el auditorio municipal. El evento, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y Zero Sette Akordeoi Orkestra, se ha convertido en un referente no sólo a nivel local, sino fuera de él para profesionales, estudiantes y aficionados de este instrumento.

En la edición de esta tarde participará el dúo MoldoDuo, formado por el acordeonista Radu Ratoi, que participó en el festival de 2022, y el flautista Stefan Diaconu. Por otro lado, y como novedad este año, habrá alumnos y profesores de numerosos conservatorios profesionales del País Vasco en el festival. Es más, dos de esos estudiantes también se subirán al escenario: Oliver Cabrera, que estudia en Donostia, y Urtzi Larrabeiti, que llega desde el conservatorio bilbaíno. La actuación tendrá lugar en la casa de cultura Manuel Lekuona y comenzará a las 18.30 horas.

Continuando con las novedades, en la presentación realizada recientemente sobre este evento, sus organizadores aseguraron que «en el festival del año que viene, para que los invitados que acudan tengan más tiempo para mostrar su talento, el evento se dividirá en dos: la primera se celebrará en el mes de abril y la segunda, en noviembre».

También han anunciado que en las iniciativas a partir de 2026 podrán actuar otros alumnos de conservatorios, con el objetivo de consolidar lo que este año será una novedad. «Durante su formación no suelen tener demasiadas posibilidades de mostrar su habilidad y tocar en directo y creemos que para ellos puede ser motivador poder hacerlo en nuestro festival de Lasarte-Oria».

Desde el Ayuntamiento destacaron además que «este año para facilitar el viaje a quienes tenían ganas de venir de los conservatorios de Álava y Bizkaia, el Ayuntamiento ha organizado un autobús que los traerá a Lasarte-Oria».

Calidad y continuidad

Como recordaron los responsables del Festival de Acordeones de Lasarte-Oria, la primera edición del festival se celebró el 26 de junio de 2004, dentro del programa de las Fiestas de San Pedro. Cuatro grupos acudieron a la Casa de Cultura en esa ocasión: la orquesta italiana G. Rossini, el grupo folk Oker, UHNE que fusionaba jazz y folk y el propio Zero Sette. A pesar de las dos décadas transcurridas desde entonces, para la agrupación lasarteoriatarra de acordeones los objetivos son los mismos: «por un lado, dar a conocer este instrumento, que suele sorprender a muchos, y por otro, convertir Lasarte-Oria en un lugar de encuentro de intérpretes importantes». Desde Zero Sette destacaron que «el festival se ha convertido en un ejemplo por su calidad artística y continuidad, ya que en estos años se han dejado de organizar otros encuentros en el mundo».