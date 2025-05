'El acordeón viajero' llega esta tarde a la Casa de Cultura

María Cortés Viernes, 16 de mayo 2025, 20:12 Comenta Compartir

Un acordeón y un piano viajan para descubrir, a través de las músicas del mundo, la cultura de esos países que visitan a lo largo de esta aventura que sus creadores, el pianista Iñaki Salvador y la acordeonista Miren Gabirondo, han titulado 'El acordeón viajero'. Se estrena esta tarde, a las 19.30 horas, en Lasarte-Oria, dentro de los XIX Encuentros Musicales de Danok Kide.

Que este trabajo musical se estrene en la Casa de Cultura del municipio no es una casualidad, ya que como destaca Iñaki Salvador, «todo nos ha llevado a hacerlo en Lasarte-Oria. Por un lado, porque a través de mi hermano Joserra llevo años vinculado a Danok Kide, porque tras su triste fallecimiento me pidieron a mí que colabora con ellos, y por otro, porque la propia Miren es lasarteoriatarra».

Sobre este nuevo proyecto del que disfrutarán hoy los vecinos de Lasarte-Oria, tanto Iñaki como Miren destacan que «es un proyecto transversal. Un encuentro feliz entre diferentes. Somos ambos músicos, pero con diferentes trayectorias, tanto por formación, como por generación. Pero queremos impulsar este tipo de trabajos en los que podemos juntarnos músicos 'diferentes' para sacar adelante un espectáculo común. Mientras yo me he movido más en el mundo del jazz, Miren viene del clásico», destacó Salvador, a lo que la propia Gabirondo añadió que «para mí este proyecto ha sido un reto personal. Salir de mi zona de confort y conocer otras perspectivas de ver la música. Me pareció muy atractivo el proyecto que me planteó Iñaki y hemos aprendido mucho los dos en el camino».

El camino de estos dos músicos se cruzó hace tres años. «Cosas de la vida, en el colegio en el que yo estudié, en Aldapeta María, necesitaban una profesora para una sustitución y me llamaron. Yo había vuelto hacía poco de Extremadura. Y precisamente en ese colegio es donde trabajó toda la vida el hermano de Iñaki, Joserra. Ya habíamos coincidido y le hablé a Iñaki que los alumnos estaban haciendo un proyecto sobre músicos que están en activo y me pareció interesante que él pudiera ir a darles una charla. Iñaki accedió y cuando vino a esa clase, se nos ocurrió tocar algo juntos, él con el piano y yo con el acordeón. Y poco a poco empezó a surgir el 'El acordeón viajero'», comentó Miren.

Es un espectáculo para todos los públicos. «No tiene un carácter didáctico como tal, pero por el repertorio y el formato que hemos querido darle, aunque fundamentalmente es música, también hay texto. Porque cada vez que entramos en un nuevo país, hay 13 bloques, leemos un texto como si fuera un libro», informó Salvador. Precisamente en la sinopsis del espectáculo destacan que «había una vez un libro, pero no era un libro cualquiera. Tenía algo especial: latía, respiraba, y guardaba la historia de un acordeón que no conocía fronteras ni limitaciones. Su vida era un constante movimiento, un cruce de caminos, paisajes y sonidos. Un día, en un rincón inesperado, se cruzó con un piano, que, como él, llevaba en su alma el deseo de viajar, de descubrir, de contar historias a través de las teclas. Juntos, decidieron recorrer el mundo, pero no viajaron, como otros, en trenes ni aviones. Ellos viajaron con la música y en cada lugar que tocaban, algo mágico ocurría: el tiempo se detenía, los recuerdos se mezclaban y los sonidos se convertían en paisajes», añadiendo que «invitamos al público a abrir el libro con nosotros, a viajar a estos lugares para descubrir que la música tiene la capacidad de llevarnos lejos, de hacernos sentir lo que está más allá de lo visible, de lo tangible. Y todo esto, sin movernos del asiento».

Versión educativa

Tras el estreno del espectáculo esta tarde en Lasarte-Oria, Iñaki y Miren adelantaron que actuarán en junio en Azpeitia. «Pero en esa ocasión lo haremos en un colegio. Cuando pensé en hacer algo nuevo, tuve en mente el programa escolar 'Kultur Eskola' de Diputación Foral de Gipuzkoa que intenta aglutinar espectáculos teatrales de diferentes artes escénicas para poder ofrecerlas a los centros educativos. Por eso, con una versión adaptada a la que se verá hoy, para que sea didáctica y atractiva para los más pequeños, 'El acordeón viajero' está dentro de este programa. Uno de nuestros objetivos es poder enseñarles a los niños que hay muchas maneras de estar en la música, que se pueden hacer muchas cosas».