URA abre un expediente sancionador a Lasarte-Oria por vertidos al Oria Imagen remitida por Eguzki con vertidos del colector al Oria. El Ayuntamiento argumenta que «está ejecutando unas obras para solucionarlo» TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Jueves, 31 enero 2019, 01:10

URA tramita la incoación de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Lasarte-Oria por vertidos de aguas residuales urbanas al Oria, según ha confirmado la propia agencia a Eguzki en respuesta a una solicitud de información sobre el colector que desemboca junto al puente del Hipódromo.

Según Eguzki, «no se trata de un vertido puntual, sino de un vertido permanente, consecuencia de deficiencias en la red de saneamiento municipal que, según la respuesta de Ura, el Ayuntamiento se comprometió a subsanar en 2018, compromiso que ha incumplido».

Eguzki recuerda que el Interceptor General de Lasarte-Oria y Usurbil «entró por fin en servicio en marzo de 2016 y desde entonces ha conducido la mayor parte de las aguas residuales de ambos municipios a la depuradora de Loiola, paso previo a su vertido al mar. Pero quedaron 'flecos' (desde luego este colector que desemboca en el puente no es el único) que, casi tres años después de la entrada en servicio del Interceptor, siguen pendientes de solución».

Tal y como dijeron con ocasión de la entrada en servicio del Interceptor, Eguzki reconoce que «cualquier proyecto puede ser más glamurosa que uno de saneamiento. Sin embargo, parafraseando a Bertolt Brecht, nosotros pensamos que, del mismo modo que hay proyectos malos, malísimos y nefastos, también los hay buenos, muy buenos y mejores; y luego están los que, como los relacionados con el saneamiento, son imprescindibles».

Respuesta oficial

El Ayuntamiento responde que «el expediente sancionador se ha recibido el 25 de enero y se está preparando la contestación. Hace referencia a dos vertidos fecales, ambos ya en vías de solución».

El Consistorio quiere aclarar, de esta forma, «que el primero es un vertido que llega al Oria a través de la regata Goiegi y cuya solución está actualmente en ejecución. Se trata de la obra de saneamiento que actualmente se está haciendo en Sasoeta. El segundo vertido al Oria es un problema derivado de una deficiente ejecución por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico del proyecto que recogía las aguas fecales de Lasarte-Oria y que en la zona de Brunet no se realizó adecuadamente. La decisión adoptada es realizar el bombeo necesario para resolver esa deficiencia, obra que está contemplada en el proyecto de presupuestos 2019 actualmente en proceso de aprobación, por lo que esperamos que quede resuelta este año. A nuestro parecer no se trata de una obra de competencia municipal, pero dada la necesidad de eliminar este vertido cuanto antes y no demorar la solución más tiempo, el Ayuntamiento ha adoptado la decisión de ejecutar la obra a cargo del presupuesto municipal».