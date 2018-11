Katapulta Tour Gipuzkoa llega a Sarobe con los grupos Nerabe y Deus Ez Los grupos Nerabe y Deus Ez actúan esta noche en Sarobe. El escenario del Centro de Artes Escénicas de Urnieta acogerá el concierto a partir de las 22.00 horas MARÍA CORTÉS URNIETA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:56

La música vuelve a Sarobe esta noche y lo hará de la mano de los grupos Nerabe y Deus Ez, que ofrecerán un concierto a las 22.00 horas. Todo ello de la mano de 'Katapulta Tour Gipuzkoa', un circuito de música y de formatos pequeños de artes escénicas impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y que tiene dos objetivos principales: Poner en valor el talento guipuzcoano en el ámbito de la música y de las artes escénicas, dando especial importancia a las personas jóvenes, y por otro, ayudar en la dinamización de la escena cultural en la provincia.

De esta manera, esta noche se subirán al escenario de Sarobe Nerabe y Deus Ez. El primer grupo se formó en 2016 con miembros de diferentes bandas de la escena donostiarra. «La idea principal fue intentar explorar otros estilos musicales tratando de llevar a cabo un proyecto que no tuviera nada que ver con sus respectivos grupos. La formación, compuesta por el batería Borja Iriarte (Adrenalized), el guitarrista Rubén Ramos (Cohen, Reuben RG), el guitarrista Xabier Arratibel (The Animal Within, Arrow & Bone), el bajo Iñigo Ozaeta (Blaka, Pelax) y la vocalista Sara Zozaya, es un combo de música pop de tintes ochenteros, llenos de ritmos bailables y temas directos envueltos por una voz muy característica», detallan los responsables del concierto. Presentarán los temas de su último disco 'Toki-on'.

Y por otro lado, Deus Ez es un power trío guipuzcoano de rock alternativo con letras en euskera. El grupo lo componen Eric (guitarra y voz), Álex (bajo) y Koldo (batería). Los tres, músicos con experiencia en otros grupos y que en 2016 decidieron crear este proyecto, el verano del año pasado grabaron y autoeditaron su primer disco 'Deus Ez', con un total de 10 canciones en las que conviven ritmos y guitarras propios del rock, del punk y del metal, con melodías bien cuidadas y estribillos pegadizos.