Xabier Lertxundi fue nombrado alcalde con el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos Los 21 miembros de la corporación municipal para esta nueva legislatura. / FOTOS JUANFER Con un salón repleto y en un ambiente festivo, se vivió el traspaso de poderes en el Ayuntamiento JUAN F. MANJARRÉS DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Domingo, 16 junio 2019, 00:19

En un salón de plenos repleto en gran medida de simpatizantes de EH Bildu, vivió con emoción Xabier Lertxundi su puesta de largo como alcalde de la localidad. El día 26 de mayo Hernani habló y ayer sábado se procedió a formar la nueva Corporación. Con el paso de 17 a 21 concejales prácticamente nada cambió y EH Bildu mantiene la mayoría absoluta que ostentaba bajo la alcaldía de Luis Intxauspe. Hubo emoción, sobre todo en el largo abrazo en el que se fundieron el alcalde saliente y el entrante tras el nombramiento, pero también una pequeña sorpresa: Elkarrekin Podemos acabó dando su voto como alcalde a Xabier Lertxundi. Jaione Aristregi, su portavoz en el Ayuntamiento, afirmó tras la sesión plenaria con respecto al apoyo a Lertxundi que «el pueblo ha votado, ha elegido a Xabi y por ello le hemos dado nuestro respaldo en el Pleno».

Por lo tanto, Xabier Lertxundi fue proclamado nuevo alcalde de Hernani con 13 votos favor, los de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y 8 votos en blanco, los emitidos por los 6 ediles de EAJ-PNV y los 2 del PSE. No había margen para la sorpresa en el caso de Hernani y no la hubo.

Alcalde EH Bildu Xabier Lertxundi Concejales EH Bildu Koro Etxeberria Asti Aldeiturriaga Asier Agirresarobe Patxi Ibarguren Mattin Aldaia Isa Sánchez Itsaso Lekuona Estitxu Agirre Alex Erdozia Ane Ibarburu PNV Andoni Amonarraiz José Antonio Cuesta María Otaegi Blanca Alberro Felipe Etxeberria Mikel Gurutzeaga Podemos Jaione Aristregi Lurdes López PSE Ricardo Crespo María José Egido

La sesión plenaria no fue larga. Dio comienzo puntual, a las doce del mediodía, y se cerró en apenas 25 minutos. Fueron Felipe Etxeberria, del PNV, y Estitxu Agirre, de EH Bildu, los dos ediles que conformaron la Mesa de Edad, que es la encargada de presidir el Pleno hasta que el nuevo alcalde toma posesión. En un acto sencillo, cada portavoz leyó el nombre de los ediles de su grupo, juró el cargo y se llegó al momento de depositar el voto en la pequeña cesta, no hubo urna.

LAS FRASES Xabier Lertxundi EH Bildu «Hemos avanzado mucho en la convivencia» An doni Amonarraiz EAJ-PNV «Volvemos a tener esperanza en la nueva Corporación» Jaione Aristregi Elkarrekin Podemos «Trabajaremos por Hernani y por todos los hernaniarras» Ricardo Crespo PSE «Seguiremos trabajando y esperando diálogo»

Había emoción en la sala, pero no por el resultado, ya que éste desde la noche del día 26 de mayo estaba claro. Una vez se leyeron los resultados el protagonismo ya fue total para Xabier Lertxundi. Se vieron en el salón muchas caras de emoción e incluso alguna lágrima, en una sesión que la izquierda abertzale vivió como una fiesta. No entraba nadie más en el salón y el propio nuevo alcalde se hizo eco de ello antes de empezar su discurso. «No estamos muy acostumbrados a ver el salón de plenos con tanta gente. A ver si estamos tan bien acompañados durante los próximos cuatro años en los plenos», ironizó.

Luego ya llegó el momento de los agradecimientos y de un breve discurso para dar por iniciada la nueva legislatura. Remarcó que en la pasada legislatura los ciudadanos de Hernani eligieron a 21 ediles, «para representar sus intereses y defenderlos. Los ciudadanos han puesto en nosotros su confianza y eso es un gran reto para todos nosotros».

En su primera intervención quiso destacar que «cuatro partidos contamos con representación, lo que muestra claramente la pluralidad con la que cuenta el municipio. Nuestro reto será representar lo mejor posible esa pluralidad». Aunque el pueblo «ha decidido» que él sea el primer edil, «tendré a mi lado a todo el equipo de gobierno para desarrollar esta labor tan complicada como enriquecedora». Dentro de este primer discurso quiso agradecer uno a uno el compromiso de todos los ediles de su grupo político y dar la bienvenida también a los concejales de los otros tres partidos que conforman la nueva Corporación. Lertxundi quiso dejar claro que a todos ellos les tendía la mano para trabajar de manera conjunta por el bien de Hernani en estos próximos cuatro años.

El nuevo alcalde quiso hacer un apartado especial en su discurso con su antecesor, Luis Intxauspe, que dejaba ayer la alcaldía tras 8 años. «Mi agradecimiento más enérgico por el trabajo que has realizado y por todo lo que me has enseñado. El camino que has construido y toda la ilusión y esfuerzo que has puesto en este proyecto no se va a desaprovechar». También se quiso acordar de los ediles de EH Bildu que estuvieron en la pasada legislatura y que ahora no siguen.

Convivencia

El nuevo alcalde quiso poner el acento en la convivencia. «En los últimos años se han dado muchos pasos en el municipio en este área, pasos muy importantes. Los hernaniarras han dejado muy claro que quieren reconstruir la convivencia y a los responsables municipales nos corresponde seguir en ese camino. Todos tenemos que ser generosos porque así nos lo ha pedido el pueblo». Lertxundi dejó claro que «los ciudadanos no nos han dado un cheque en blanco», remarcando que quieren tener muy presente en estos cuatro años a la ciudadanía y a los movimientos populares.