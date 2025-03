Las voces femeninas del coro Goiz Eguzki ofrecen el concierto del 8 de Marzo

Un año más, las mujeres de Goiz Eguzki han organizado el Concierto del Día Internacional de la Mujer hoy 8 de marzo a las 17. ... 30 horas. Esta vez lo ofrece en el salón principal del Ayuntamiento, debido a las obras que se están realizando en el edificio de Goiz Eguzki.

Para este evento, con la dirección de Ixiar Zubimendi Beitia, han preparado un variado programa incluyendo algunas sorpresas que han aprendido especialmente para esta ocasión. También, van a estrenar 'The March of the Women', compuesta en 1911 por las británicas Ethel Smyth (1858-1944) y Cicely Hamilton (1872-1952). Ethel fue una renombrada compositora y sus trabajos incluyen sinfonías, música coral y, sobre todo, destacan sus óperas. Por su parte, Cicely fue una conocida actriz, periodista, escritora de obras de teatro, novelas, artículos... Ambas coincidieron en el Movimiento Sufragista Británico y participaron activamente en la lucha por los derechos de las mujeres.

Esta marcha, que se convirtió en el himno de las sufragistas, será interpretada en euskera bajo el título 'Emakumeen Martxa' por las mujeres de Goiz Eguzki Abesbatza, acompañadas al piano por su directora Ixiar Zubimendi Beitia. Una vez más, estarán encantadas de compartir esta experiencia con los hernaniarras.