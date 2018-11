Victoria trabajada del División de Honor Regional ante el Elgoibar

El equipo dirigido por Alain Gerekaetxeberria, el División de Honor Regional del CD Hernani de fútbol, se impuso 3-1 en Zubipe ante el Elgoibar. Un gol tempranero de Aiheko Olabide abrió el marcador en Zubipe. El partido fue muy igualado, ambos conjuntos salieron a por el partido y no cedieron en ninguna jugada. El Elgoibar empató más tarde el choque. Los goles de Elorza y Jagoba Erdozia, de penalti tras salir suplentes, decantaron el partido finalmente del lado verde.

Se vivió una gran tarde de fútbol en Zubipe, llena de juego, intensidad, sacrificio y ambiente en las gradas. Gracias a estos tres puntos el equipo se posiciona quinto en la tabla clasificatoria con 19 puntos. El líder Anaitasuna tiene 27.

En cuanto a las chicas de Liga Vasca, el equipo capitaneado por Amaia Irastorza perdió 2-1 ante el Zarautz. Fue un encuentro bastante igualado en el que la suerte hizo que los tres puntos se quedaran en Asti. En la primera parte del encuentro las verdes no consiguieron hacer el juego que llevan trabajando durante estas jornadas y las de Zarautz se adelantaron 1-0, tras una jugada combinada. Además, a pesar de tener más ocasiones de gol que las locales, el balón no consiguió entrar en la portería.

En la segunda mitad, la situación se mantuvo bastante igualada, pero una jugada de uno contra uno ante la guardameta Uxue Yoldi hizo que las locales marcaran el 2-0. Yoldi se mostró contundente y frenó a la contraria, pero un mal rebote en una de las defensas verdes acabó en gol. Las chicas supieron reaccionar de manera favorable y demostraron más agresividad e intensidad en el juego. De esta manera vino el gol de Irastorza, que arrancó desde la mitad del terreno de juego e imparable en su camino logró embocar el balón en la portería contraría con un golazo que por desgracia fue el único de las hernaniarras.

Juvenil Nacional

Importante victoria del equipo dirigido por Unai Munduate frente al Danok Bat, uno de los equipos 'top' de Bizkaia y líder de la liga. Un único tanto de Zabala bastó para hacer estallar Zubipe de alegría en la celebración del gol. El equipo esperaba con muchísimas ganas este duelo, ya que venía de una racha de partidos en los que las sensaciones no habían sido las mejores. El equipo cuajó un gran encuentro, serio en defensa y atrevido en ataque. Los vizcaínos hicieron sufrir en la segunda parte al equipo local, pero este se mostró ferreo y sin fisuras en cada embestida. El bloque verde finalizó el partido muy contento con el trabajo realizado y con ganas de seguir trabajando.

La derrota llegó con el Regional Preferente, ya que los chicos de Jon González y Haritz Otxotorena cayeron 3-0 ante el Roteta. Los de Hernani fueron a por todas, ya que arrastraban dos derrotas consecutivas frente al Villabona y el Euskalduna. Sin embargo, la suerte no estuvo de su parte y los tres puntos se quedaron en Herrera. Los primeros minutos del partido fueron algo complicados para el conjunto verde, el viento soplaba en contra y no consiguieron posicionarse correctamente en el terreno de juego. Además, se hizo difícil combinar las jugadas cuando recuperaban la posesión del balón debido a la precipitación de los chicos. De todos modos, lucharon y hubo claras ocasiones de gol que desgraciadamente no se materializaron.