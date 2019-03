Victoria de Petritegi ante Gaztañaga en su inicio en el Torneo de la Sidra HERNANI. Martes, 12 marzo 2019, 00:26

La sidrería Petritegi, con los remontistas Segurola y Endika, no pudo tener un mejor inicio en el Sagardoaren Txapelketa después de imponerse a Urriza y Zaldua, que representan a Gaztañaga, por 24-40. Los azules estuvieron impecables y destacó por encima de todos un Segurola que estuvo a un enorme nivel. El delantero azul no cometió ni un solo error y sumó hasta 18 tantos en el peloteo, tres de ellos de jugada a dos paredes. Estuvo acompañado por un Endika que jugó de menos a más. No empezó entonado del todo y eso hizo que el partido transcurriera igualado al inicio. Ambas parejas empataban a once, pero un parcial de 1-9 puso tierra de por medio y la ventaja aumentó hasta los 16 del final.

El marcador evolucionó del 12-21, al 17-26, al 20-30, al 22-37 y el 24-40 final. A partir del once iguales solo hubo una pareja, la azul, sobre la cancha y su superioridad fue manifiesta. Urriza, que sostuvo a los colorados al inicio, se vio superado con creces en la segunda parte del partido.

Además, el quedarse en 24 tantos hizo que Gaztañaga sume negativo en la primera jornada y el segundo partido sea a vida o muerte. Los azules formaron una pareja solida y eso les dio el triunfo. Endika, que empezó con dudas, acabó al final muy entonado e hizo hasta 13 tantos en el peloteo y solo un error. Entre los dos remontistas sumaron solo un error.

En los colorados Urriza acabó con 17 tantos y cinco errores, mientras Zaldua hizo tres tantos de saque, tres en el peloteo y cuatro errores. Los ganadores sumaron cuatro puntos y empatan en el primer puesto con Juanenea y Azpiroz, mientras los colorados cierran la clasificación con menos uno y tienen un punto menos que Uterga y Labaka.