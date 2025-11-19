Viaje a París y Bruselas para visitar rutas de escape de la Segunda Guerra Mundial

J. F. M. hernani. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Para muchos fugitivos y evasores aliados durante la Segunda Guerra Mundial, así como para otros que huían de la ocupación nazi (familias judías, agentes, resistentes) las rutas de escape solían tener tres ubicaciones estratégicas: Euskal Herria, situada a ambos lados de la frontera montañosa de los Pirineos occidentales y, al principio de sus viajes de huida, las ciudades de Bruselas y París. Durante muchos años la Asociación Cultural de la Memoria Histórica, Pirineo Vasco Caminos de Libertad (PVCL), a través de rutas conmemorativas a pie por la frontera, ha rendido homenaje a todos los que participaron en las líneas de escape a través del Pirineo vasco, así como a la línea del 'Schindler de Canfranc' desde Bearn en Francia hasta Canfranc en España, y la línea Walter Benjamin, a través de los Pirineos catalanes.

El proyecto de la PVCL para 2026 es visitar las otras dos ubicaciones claves en las redes de fugitivos, Bruselas y París, con dos noches en cada ciudad. Durante los días visitarán lugares que formaban parte de las redes clandestinas, como las casas seguras. Los recorridos por las líneas de escape se realizarán en transporte público y a pie.

La cuota de inscripción para cada participante es de 70 euros, para cubrir los gastos de los organizadores/guías, el coste del transporte público local (metro, autobús, tren) durante las visitas, y el seguro de responsabilidad civil. Cada participante es responsable de su propio seguro personal, de organizar su alojamiento en ambas ciudades y del transporte a Bruselas, desde allí a París, y el transporte a casa de vuelta desde París. Las fechas para 2026 son del 5 al 7 de mayo en Bruselas y del 7 al 9 de mayo en París.

Las personas interesadas en el evento pueden pedir un formulario de inscripción en basquefreedomtrailsww2@gmail.com. La hoja informativa y el formulario de inscripción se publicarán en la página web de la PVCL, https://www.bpftaww2.com.

Entre las personas a las que tienen previsto homenajear en Bruselas se encuentran Andrée de Jongh 'Dédée', su padre Frédéric, Nadine Dumon y su hermana 'Michou', Jean Greindl (todos de la línea Comet), Catherine Crean (las líneas Luc yComet), el pastor Ten Kate (la línea Holanda-París) y Prosper Spilliaert (la red Eva). En París, Robert y Germain Ayle (Comet), Paul Campinchi (las líneas Oaktree y Shelburne), Jean Weidner y su familia (la línea Holanda-París) y Donald Caskie (las redes Garrow y Pat O'Leary).

«Estamos en contacto con otras instituciones de Memoria Histórica y autoridades locales de ambas ciudades para celebrar actos conmemorativos conjuntos y para reforzar o establecer vínculos entre ellas y Hernani y el País Vasco», señalan.