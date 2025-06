UTE Galarreta realizará la parte hernaniarra de la obra del bidegorri hacia Rekalde

Juan F. Manjarrés Hernani Sábado, 21 de junio 2025, 20:58 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

UTE Galarreta será la encargada de llevar a cabo el proyecto para la implantación de un bidegorri en la zona de Galarreta hacia Rekalde, en el tramo correspondiente al Ayuntamiento, y trabajos adyacentes. Se trata de un desarrollo fundamental para la movilidad en Hernani ya que supondrá salvar la conexión que hay con el barrio donostiarra por la zona que pasa justo delante del museo Chillida Leku. Construcción de un bidegorri y paseo peatonal, pero también de una nueva glorieta y aspectos relacionados con las redes para el posible desarrollo de un nuevo polígono de actividad económica.

Se trata de un proyecto complejo, ya que debe afrontarse tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que obliga a realizar una labor de coordinación entre los dos ámbitos del desarrollo.

El Ayuntamiento continúa dando pasos y en la tarde del martes se dio el ok a que sea el alcalde y no el Pleno el que adjudique los trabajos para el desarrollo del proyecto, con la intención de no demorar la decisión hasta finales de julio, toda vez que la mesa de contratación ya ha estudiado las tres propuestas que se han presentado y ha decidido que sea UTE Galarreta la que ejecute los trabajos. La licitación se ha establecido en unos 4 millones de euros. Una obra, por tanto, importante.

Además de ello, la sesión plenaria del martes, con una duración de una media hora, permitió aprobar dos mociones presentadas sobre un mismo tema: La situación que se está dando en Gaza. Uno de los textos fue el presentado por Elkarrekin/Podemos y el segundo de manera conjunta por EAJ/PNV y PSE-EE. Los dos salieron adelante ya que EH Bildu, con mayoría en la Corporación, respaldó los dos textos. Y eso que en el segundo de los casos pidió una votación punto por punto al no estar de acuerdo con el documento en su totalidad, aunque al no aceptarse esa petición decidió finalmente respaldarlo igualmente.

El Pleno condena «pública y rotundamente el genocidio, las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo palestino, incluyendo los desplazamientos forzosos y la destrucción de infraestructuras esenciales».