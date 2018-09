Urriza y Uterga, contentos con el material para la final de mañana Los dos finalistas en la elección de material. / MAIALEN ANDRÉS EL DIARIO VASCO HERNANI. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:32

Urriza y Uterga jugarán mañana sábado la final del Torneo Kutxabank Individual y ambos protagonistas separaron en Galarreta las seis pelotas con las que jugarán el partido más importante del año. Será la séptima final para Urriza y la tercera para Uterga.

Ambos se presentaron al mediodía en Galarreta y el primero en separar tres pelotas para la final fue Javier Urriza. Asesorado y acompañado por su botillero, Seve Arcelus, en algo más de 15 minutos había elegido las suyas. Tres pelotas de 128, 129 y 130 gramos. El pelotari de Pamplona quedó satisfecho de su elección.

Después le tocó el turno a Xanti Uterga. El de Doneztebe tardó algo más, acompañado por Etxeberria III. Separó pelotas del mismo peso, pero algo menos vivas que su contrincante en la final. También encontró lo que buscaba sobre el cestaño que puso el intendente Kike Elizalde.

Uterga estaba muy optimista para la final del sábado. «Ya sabía las pelotas que nos íbamos encontrar, con las que venimos jugando a lo largo de todo el campeonato. Cada uno ha buscado y encontrado la suya y satisfechos. No hay excusas. Creo que las de él son algo más vivas y para compensar eso las mías son algo más bajas, pero luego en el partido igual yo juego con las de él y viceversa».

Javier Urriza también quedó satisfecho de su elección. «El lote era muy grande y, aunque somos pelotaris de juego bastante diferente, creo que hemos elegido pelotas bastante similares. Por mi parte estoy satisfecho».

Jugará su séptima final y busca su sexta txapela, pero Urriza no repara en ello. «Eso no vale a priori para nada en una final. Todas las finales son especiales y me encuentro en buen momento y con muchísima ilusión de ganar una más. Cuando dejemos el remonte ya tendremos tiempo de pensar en números, pero ahora estoy centrado en ganar».