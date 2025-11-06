Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bilboko Udal Txistulari Bandako kideak Hernanin izango dira gaur.

Hernani

Udazkeneko kontzertua emango dute txistulariek, Bilboko Bandak lagunduta

Kontzertua gaur arratsaldeko 19:00etan hasiko da Udaletxeko areto nagusian eta Garazi Navas akordeoi-joleak ere hartuko du parte

J. F. M.

hernani.

Osteguna, 6 azaroa 2025, 20:35

Gaur, azaroaren 7an, 19:00etan Udaletxeko aretoan arituko dira Hernaniko Herri Musika Elkarteko txistulariak. Bilboko Udal Txistulari Banda izango dute gonbidatu berezi, Garazi Navas akordeoi-jolearekin batean.

Udazkenean bete-betean sartuta, Santa Zezilia, musikarien patroiaren egunari (azaroak 22) aurrea hartu, eta azaroaren 7rako kontzertua antolatu du Hernaniko Herri Musika Elkarteak. Arratsaldeko 19:00etan hasita, Udaletxeko aretoan ariko dira herriko txistulariak. Baina, oraingoan, gonbidatu berezi bat izango dute lagun: Bilboko Udal Txistulari Banda.

Hain zuzen, atabalak, silboteak eta txistuek osatutako boskote honek eskainiko du emanaldiaren zati handiena, eta bukaeran batuko zaizkie Hernaniko txistulariak. Gainera, Garazi Navas akordeoi-jolea izango dute lagun kontzertuan zehar.

Konpositore hernaniarrak

Bilboko Udal Txistulari Banda munduko danbolinteroen elkarte profesional bakarrenetakoa da, Erdi Aroan musika-jole eta juglareen udal taldeak izan zirenaren lekuko bizia. 2004. urteko berrantolaketaren ostean hartu zuen taldeak egungo itxura, eta hauek dira orain bertako musikariak: Gorka Zabaleta, Idoia Kareaga, Peio Irigoien, Sabin Bikandi eta Asier Garcia.

Besteak beste, Bilboko Udalaren ekitaldi ofizialak musikaz janztea, kaleko emanaldiak egitea eta Euskalduna Jauregian eta Campos Eliseos antzokian kontzertu denboraldiak eskaintzea izaten dituzte ohiko jardun. Oraingoan, ordea, Hernaniko Herri Musika Elkarteak gonbidatuta ariko dira Hernanin, eta propio prestatutako errepertorioa ekarriko dute.

Hori horrela, tartean izango dira musikari hernaniarren obrak; besteak beste, Isidro Ansorena txistulariaren 'Leokadisti' eta 'Katamotzarri', Alboka folk taldearen 'Hiru piztiak', edota Haritz Ezeizaren 'Zituene'. Azken hau txistulari hernaniarrekin batean joko dute bilbotarrek.

Emanaldian zehar, gainera, ez dira bakarrik ariko. Garazi Navas akordeoi-jole usansolotarra izango dute lagun. Musikenen goi-mailako ikasketak bukatuta, Oviedoko goi-mailako kontserbatorioko akordeoi irakaslea da. Baina bestelako hainbat proiektutan ere aritzen da, baita herri eta folk musikari lotuta ere. Tartean, Bitarten folk musika talde hernaniarreko parte ere bada.

