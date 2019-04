El TSJPV anula los presupuestos de San Marcos del año 2017 Mattin Aldaia y Koro Etxeberria ayer en el salón de Plenos del Ayuntamiento. / MARÍA El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también lo hizo con los de 2014, 2015 y 2016, por los que Hernani recibirá 91.800 euros MARÍA CORTÉS HERNANI. Sábado, 6 abril 2019, 00:15

Los representantes del Ayuntamiento de Hernani en la Mancomunidad de San Marcos, los ediles de EH Bildu Mattin Aldaia y Koro Etxeberria, valoraron ayer la última sentencia firme, «sin opción a recursos», del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con respecto a los presupuestos de dicha mancomunidad. «El TSJPV acaba de anular también los de 2017, al igual que lo hizo con los de los años 2014, 2015 y 2016, tomando en cuenta el recurso interpuesto por los Ayuntamientos de Hernani, Usurbil y Oiartzun. El Ayuntamiento recibirá 91.800 euros de esos tres primeros años, a falta de calcular la cuantía del 2017», informó ayer Mattin Aldaia, concejal de Medio Ambiente, añadiendo que «en esta legislatura hemos solicitado continuamente que se estableciera un sistema justo de impuestos, porque el sistema de aportaciones es una herramienta para impulsar una gestión adecuada de los residuos y de castigar a quien lo haga mal».

Aldaia aseguró ayer en el salón de Plenos del Ayuntamiento que «los partidos que gobiernan la mancomunidad (PNV-PSE) no nos han hecho caso. Sabiendo que los criterios de aportaciones no eran justos, y a partir de la primera sentencia de 2014, tampoco legales, han seguido empeñados en usarlos». En palabras de los representantes hernaniarras «los criterios que ha venido utilizando San Marcos contravienen dos principios fundamentales de la correcta gestión de residuos: por un lado, premiar a quien lo hace bien y castigar a quien lo hace mal como la directiva europea sobre gestión de residuos dice, y por otro, el de no pagar los servicios que no se utilizan. En las sentencias de 2014, 2015 y 2016 quedó claro este punto. La Mancomunidad de San Marcos nos cobraba por servicios que no utilizábamos, ya que los ayuntamientos que contamos con el servicio de recogida municipal no usábamos el de la Mancomunidad (camiones, contenedores...) y, aun así, nos los cobraban», explicó Aldaia.

En 2017 la mancomunidad hizo «un amago de cambiar y dejó de cobrar por el servicio de recogida a los ayuntamientos que tenían municipalizado este servicio», detalló el edil de Medio Ambiente. Sin embargo, «para nuestra sorpresa empezaron a cobrar por el servicio de Garbigune solo a los tres municipios en los que estaba ubicado, es decir, Hernani, Oiartzun y Donostia, pero que dan servicio a toda la Mancomunidad».

Para los representantes hernaniarras en San Marcos «que los tribunales hayan anulado cuatro años seguidos los presupuestos de San Marcos es bastante reseñable y, a su vez, clarificador. Estas sentencias vienen a confirmar que la gestión de la mancomunidad es mala y además, injusta», detallando que «consideramos que el gobierno de San Marcos busca castigar a nuestros ayuntamientos, y, por ende, a nuestra ciudadanía, porque hemos apostado por un sistema propio de recogida de residuos. Nos quieren castigar por apostar por un sistema sostenible de gestión de residuos. Esto es inaceptable, y, además, ilegal».

Invitación a reflexionar

Por su parte, Koro Etxeberria aprovechó ayer para lanzar una invitación a los representantes de la mancomunidad. «Es bastante preocupante ver que los tribunales han anulado los presupuestos de San Marcos durante cuatro años consecutivos, pero también creemos que estas sentencias abren una puerta a cambiar la forma en la que se ha planteado la gestión de los residuos. Creemos que ya es hora de sacar este tema del juego político y de los intereses partidistas».

En este sentido, como aseguró la concejal «nuestra propuesta es, e invitamos a todos los municipios a que se unan a ella, la de generar una reflexión sobre la gestión de residuos cuyo objetivo debe ser dirigir nuestras políticas a cumplir los objetivos que marca la normativa europea. ¿Qué significa esto? Que tenemos que impulsar la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclaje. ¿Cómo? Estableciendo un sistema fiscal elaborando una planificación de inversiones con ese objetivo, y también analizando los datos de recogida, la pureza de las fracciones de residuos y garantizando la trazabilidad de estos».