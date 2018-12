Triunfo del Liga Nacional Juvenil, que mira ya las opciones de ascenso El primer equipo de fútbol y el Preferente cayeron derrotados EL DIARIO VASCO HERNANI. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:42

Importante y lograda victoria la conseguida por el equipo dirigido por Unai Munduate en tierras vizcaínas dentro de la Liga Nacional Juvenil. El equipo se trajo los 3 puntos a Hernani con un contundente resultado de 0-3 frente al Arenas, rival directo por la lucha del ascenso. La afición local no se esperaba este varapalo y se fue boquiabierta con el repaso que los verdes dieron a su equipo. Con este resultado el equipo se coloca cuarto con 23 puntos. Tal y como están las cosas, el Hernani ascendería directo, con lo que estando ya en la jornada 16 de la competición, parece que no es vender humo hablar de la lucha por el ascenso. Aún y todo, de nada sirve hablar y el equipo es consciente que no queda más que trabajar duro cada día en los entrenamientos.

De los tres goles anotados, dos fueron obra de Mikel Zabala, jugador que dará mucho que hablar de aquí a final de temporada. Ioritz Lujanbio, contundente defensa anotó el tercer gol, demostrando una vez más el peligro que genera en el área contraria. El equipo está concentrado y quiere despedir el año del mejor modo posible, ganando al Tolosa el domingo a las 16.30 en Berazubi.

Por su parte, el conjunto de categoría División de Honor Regional de fútbol, dirigido por Alain Gerekaetxeberria y Agustín Boulandier, perdió una gran oportunidad para disputar por los primeros puestos de la tabla el pasado fin de semana. El Oiartzun se impuso en Zubipe por 1-3 en un partido en el que brilló el fútbol por su ausencia y en el que los encontronazos no futbolísticos tuvieron más protagonismo que el que se habría deseado. El árbitro tuvo que intervenir en más de una ocasión y llamó la atención a varios jugadores repetidas veces.

El Hernani no pudo aprovechar la oportunidad que le brindó la derrota del Anaitasuna y con este resultado se aleja un poco más de los puestos de ascenso. Aún y todo hay que reconocer que tanto el Eibar, Tolosa y el Anaitasuna lo están haciendo muy bien esta campaña, mereciendo con méritos propios estar donde están. El Hernani, como todo los años, seguro que volverá a tomar la senda de la victoria y peleará hasta el final los primeros puestos.

Para terminar, el Regional Preferente no tuvo suerte. No pudo ser para el equipo capitaneado por Iñaki Domínguez. Los verdes perdieron 3-1 ante el Santo Tomas Lizeo en Berio, con gol de Astro.

Los chicos afrontaron el encuentro muy motivados y con grandes expectativas tras haberse hecho con once goles en los últimos dos partidos consecutivos. Sin embargo, los locales se adelantaron en el marcador, llegando con un 2-1 al descanso. Además, el rival consiguió anotar el tercero en la segunda mitad, haciéndose con los 3 puntos de la victoria.

De esta manera, adelantan ahora en la tabla clasificatoria al conjunto verde, que se posiciona en novena posición a solo dos puntos de distancia. El equipo de Jon González y Haritz Otxotorena recibe este fin de semana en Zubipe al Dunboa Eguzki con ganas de terminar bien el año.