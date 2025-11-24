Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una de las obras que se pueden ver en la exposición en la casa de cultura.

Hernani

'Tras los muros, la lucha', muestra desde este martes en Biteri sobre la violencia machista

Está protagonizada por obras de KameLaHoz y Mari Mamerta Aguirre inaugurándose a las siete de la tarde

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

La casa de cultura de Biteri acogerá hoy martes la apertura de la exposición 'Tras los muros, la lucha', un proyecto conjunto de la ... fotógrafa María Mamerta Aguirre y la artista KarmeLaHoz. La muestra reúne 24 imágenes que visibilizan la violencia machista y la posterior lucha de las mujeres por su recuperación, abordando ambas artistas el mismo tema desde perspectivas complementarias. La inauguración de la muestra será a las 19.00 horas.

