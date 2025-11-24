'Tras los muros, la lucha', muestra desde este martes en Biteri sobre la violencia machista

La casa de cultura de Biteri acogerá hoy martes la apertura de la exposición 'Tras los muros, la lucha', un proyecto conjunto de la ... fotógrafa María Mamerta Aguirre y la artista KarmeLaHoz. La muestra reúne 24 imágenes que visibilizan la violencia machista y la posterior lucha de las mujeres por su recuperación, abordando ambas artistas el mismo tema desde perspectivas complementarias. La inauguración de la muestra será a las 19.00 horas.

El origen del proyecto se sitúa en 2020, durante el confinamiento por la pandemia. En aquel momento, KarmeLaHoz inició una serie de autorretratos diarios, que denomina 'selfies intervenidos', en los que incorporaba distintos elementos sobre su rostro para simbolizar las situaciones experimentadas por las mujeres maltratadas. «Para ellas el confinamiento era doble: El impuesto por la Covid-19 y el ejercido por su agresor», afirma la artista.

Este trabajo dio lugar a una residencia artística en La Hacería de Bilbao, donde la artista colaboró con mujeres en proceso de rehabilitación e inserción social pertenecientes a la Asociación Bizitu Elkartea, manteniendo su identidad en el anonimato. De las sesiones realizadas, que fueron tanto fotográficas como de escucha y acompañamiento, surgieron doce imágenes que fueron expuestas en la sala de La Hacería.

Cinco años después, KarmeLaHoz recupera este material para generar un nuevo relato junto a María Mamerta Aguirre. Mientras Aguirre se centra en la representación de la crueldad del maltratador y el sufrimiento de la víctima, KarmeLaHoz muestra la fase posterior, es decir, el momento en que la mujer decide pedir ayuda a través de una asociación, lo que abre la puerta a un proceso de empoderamiento, apoyo psicológico y reconstrucción vital.

Las imágenes de KarmeLaHoz transmiten «una mirada hacia la recuperación, la lucha por una vida auténtica y la esperanza», afirma. Una de ellas rompe deliberadamente este proceso, señalando «la necesidad de reflexión y de toma de decisiones como paso previo a la liberación».

Homenaje

'Tras los muros, la lucha' se presenta como un homenaje al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que KarmeLaHoz lleva años abordando a través de diferentes proyectos expositivos. La muestra reivindica el arte como «herramienta de memoria, denuncia y transformación».