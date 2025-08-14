Transformar el diseño de las ciudades, municipios o barrios

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:54 Comenta Compartir

La perspectiva de género en el urbanismo busca transformar el diseño de ciudades y barrios para que respondan a las necesidades de toda la población, «especialmente de las mujeres, que han sido históricamente marginadas en la planificación urbana». Entienden que ello conlleva analizar cómo el urbanismo tradicional «ha perpetuado el patriarcado» y proponer soluciones que promuevan la igualdad a través de un análisis de las necesidades de movilidad. En ese sentido, se es consciente de un mayor uso del transporte público y a pie por parte de las mujeres, centrándose también en la accesibilidad a equipamientos y servicios, y la promoción de espacios públicos seguros y funcionales para la vida cotidiana de todas las personas. Dentro de las líneas de actuación está el de crear entornos seguros.