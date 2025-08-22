Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barrenetxea se impuso el pasado fin de semana por 30-18 a Juanenea.

Hernani

Tercera jornada del Torneo Individual Eusko Label entre Juanenea y Azpiroz

El partido será a partir de las 16.30 horas en Galarreta y el zaguero de Uitzi está obligado a ganar si quiere seguir en el campeonato

El Diario Vasco

hernani.

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44

Galarreta acogerá esta tarde una nueva jornada del Torneo Individual-Eusko Label de remonte. En esta ocasión, habrá duelo navarro entre Juanenea y Azpiroz que lucharán por llevarse la victoria. En el caso de Azpiroz, el de Uitzi está obligado a ganar si quiere seguir con vida en el campeonato.

En lo que respecta al partido del pasado fin de semana, el remontista hernaniarra Barrenetxea IV sumó su primera victoria en detrimento de Juanenea. El zaguero de Hernani se impuso con un claro 30-18 al de Saldias.

Endika Barrenetxea comenzó con buen pie su reconquista de la txapela del Torneo Individual. Ganó de forma contundente, 30-18, a Aritz Juanenea en el estreno de ambos en el campeonato más importante de la temporada. De esa forma, el hernaniarra suma sus primeros cuatro puntos y el saldistarra no sumó ninguno, colocándose tercero en la clasificación.

El dominio de Barrenetxea fue claro. La igualdad solo se mantuvo en los primeros tantos, pero a partir del siete iguales, la superioridad del ganador fue absoluta. Se escapó 21-10 y dejó visto para sentencia el choque. Barrenetxea no estuvo ajustado con el saque en los primeros tantos e hizo dos faltas de saque. Después sumó otros tres, pero en el peloteo y al resto fue muy superior a su rival.

Juanenea se apagó cuando ganaba 5-7. Un parcial de 8-0 puso 13-7 por delante al guipuzcoano. De ahí se pasó al 14-8 y 21-10. En el 27-14 peligraba incluso que Juanenea se quedara en punto negativo, pero logró acercarse algo y sumar 18 tantos, que evitaban el menos uno.

Barrenetxea sacó mucho mejor que Juanenea, al menos con mucha más violencia. Juanenea hizo solo un tanto de saque y al resto Barrenetxea mandaba desde el primer pelotazo. En ataque hubo diferencia. Se le vio además con confianza en el peloteo y cuando ajustó con el saque la renta solo aumentó.

En lo que respecta al Torneo Oriamendi, Susperregi y Zubiri ganaron 15-13, 10-15 y 8-4 a Jabalera y Eskudero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tercera jornada del Torneo Individual Eusko Label entre Juanenea y Azpiroz

Tercera jornada del Torneo Individual Eusko Label entre Juanenea y Azpiroz