Tercera jornada del Torneo Individual Eusko Label entre Juanenea y Azpiroz

Galarreta acogerá esta tarde una nueva jornada del Torneo Individual-Eusko Label de remonte. En esta ocasión, habrá duelo navarro entre Juanenea y Azpiroz que lucharán por llevarse la victoria. En el caso de Azpiroz, el de Uitzi está obligado a ganar si quiere seguir con vida en el campeonato.

En lo que respecta al partido del pasado fin de semana, el remontista hernaniarra Barrenetxea IV sumó su primera victoria en detrimento de Juanenea. El zaguero de Hernani se impuso con un claro 30-18 al de Saldias.

El dominio de Barrenetxea fue claro. La igualdad solo se mantuvo en los primeros tantos, pero a partir del siete iguales, la superioridad del ganador fue absoluta. Se escapó 21-10 y dejó visto para sentencia el choque. Barrenetxea no estuvo ajustado con el saque en los primeros tantos e hizo dos faltas de saque. Después sumó otros tres, pero en el peloteo y al resto fue muy superior a su rival.

Juanenea se apagó cuando ganaba 5-7. Un parcial de 8-0 puso 13-7 por delante al guipuzcoano. De ahí se pasó al 14-8 y 21-10. En el 27-14 peligraba incluso que Juanenea se quedara en punto negativo, pero logró acercarse algo y sumar 18 tantos, que evitaban el menos uno.

Barrenetxea sacó mucho mejor que Juanenea, al menos con mucha más violencia. Juanenea hizo solo un tanto de saque y al resto Barrenetxea mandaba desde el primer pelotazo. En ataque hubo diferencia. Se le vio además con confianza en el peloteo y cuando ajustó con el saque la renta solo aumentó.

En lo que respecta al Torneo Oriamendi, Susperregi y Zubiri ganaron 15-13, 10-15 y 8-4 a Jabalera y Eskudero.