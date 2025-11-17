Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El actor Telmo Irureta. Jose Mari Lopez
Hernani

El caso de Telmo Irureta, este martes en Biteri de la mano del corto 'De agua y arena'

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:45

Koxka Elkartea trae este martes a Biteri la proyección del cortometraje de 28 minutos 'De agua y arena', que está basada en hechos reales. El ... protagonista es Telmo Irureta Uria, un actor zumaiarra que siendo muy niño contrajo un virus, una encefalitis herpética, que derivó en parálisis cerebral. A pesar de sus severas dificultades físicas, Telmo no cesa de cruzar barreras en la vida y nada le impide superarse a sí mismo constantemente, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La proyección dará comienzo a las 19.30 horas y tras su proyección se desarrollará un coloquio con la presencia del propio Telmo Irureta. La entrada es gratuita.

