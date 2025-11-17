El caso de Telmo Irureta, este martes en Biteri de la mano del corto 'De agua y arena'

Koxka Elkartea trae este martes a Biteri la proyección del cortometraje de 28 minutos 'De agua y arena', que está basada en hechos reales. El ... protagonista es Telmo Irureta Uria, un actor zumaiarra que siendo muy niño contrajo un virus, una encefalitis herpética, que derivó en parálisis cerebral. A pesar de sus severas dificultades físicas, Telmo no cesa de cruzar barreras en la vida y nada le impide superarse a sí mismo constantemente, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La proyección dará comienzo a las 19.30 horas y tras su proyección se desarrollará un coloquio con la presencia del propio Telmo Irureta. La entrada es gratuita.

Dos hilos conductores llevan a conocer mejor la historia de este personaje a través de la película. Por un lado se ve a Telmo hoy. A sus 28 años, ha estudiado dos carreras universitarias, Magisterio y Pedagogía, para decidir que quiere dedicarse al mundo de la interpretación. Tras concluir tres años de estudios en TAE Donostia, hoy Telmo es actor y monologuista, y lo cuenta desde su cotidianidad, en su día a día deja ver que no permite que los duros obstáculos borren de su rostro una bella sonrisa, a veces irónica.

Por otro lado, el personaje de la actriz Teresa Calo, en un momento de bajón profesional, encuentra de forma casual una carta que escribió la madre de Telmo, Isabel Uria, donde narra las tres semanas infernales que vivieron cuando su niño de tan sólo dos añitos fue ingresado en el hospital de Donostia por unos movimientos incontrolados de su manita. Tras batallar entre médicos y enfermeras, y luchar entre la vida y la muerte durante esas largas tres semanas, salió vivo pero con secuelas que le ataron a una silla de ruedas «desde la que irónicamente nos sonríe hoy», afirman desde la dirección del filme.

Isabel Uria viaja 26 años atrás para narrar «a flor de piel» cómo vivió aquellas tres duras semanas de hospital junto a Telmo y los suyos. «El pajarito imaginario resultó ser una encefalitis, un virus que según su doctora no iba a dejar secuelas. Así como la verdad siempre tiene mil caras, nos encontramos hoy con un Telmo polifacético de 28 años. La parálisis cerebral resultante de aquel virus no le permite caminar ni apenas mover su cuerpo, pero nada le impide volar entre nubes de deseos y ambiciones, sueños que a menudo se cumplen». Actualmente Telmo es actor, escritor, monologuista y director de proyectos audiovisuales.