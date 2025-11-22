Telmo Irureta marca el camino

Es muy fácil decirlo, pero seguro que no tan sencillo hacerlo. «Hay que ser positivo en la vida, incluso en las peores situaciones»... En cuántas ... ocasiones hemos escuchado esta frase o en cuántas otras ante problemas menores que cada uno los toma como si fueran la montaña más empinada a escalar, se ha repetido una y otra vez en su cabeza. «Hay que ser positivo, hay que ser positivo, hay que ser positivo...», no por mucho repetirlo se cumple. De ahí el auge en los últimos tiempos de los manidos 'couch'. Lo cierto es que bastó la proyección de un documental de poco más de 21 minutos en Biteri y una charla posterior con su autor, Telmo Irureta, para encontrar una inspiración extra ante los problemas que aparecen en la vida de cada uno un día sí y otro también.

Irureta sufre una parálisis cerebral que le fue diagnosticada cuando tenía dos años y en Hernani compareció, como no podía de otra forma, pegado a su compañera inseparable, su silla de ruedas. Se proyectó el documental que se centra en su vida, principalmente en lo experimentado por él y su madre cuando en el año 1991 se le diagnóstico una dolencia que le convertía en una persona con necesidades especiales el resto de su vida. Organizado por Koxka Elkartea, colectivo del municipio que reúne a personas de Hernani con minusvalía, se proyectó primero el documental que lleva por título 'De agua y arena' en referencia al lugar en el que por primera vez su madre se da cuenta que algo no va bien. Estando pasando una jornada en la playa con amigos, Telmo se acerca a su progenitora moviendo de manera extraña una de sus manos, deciden llevarle al hospital y a partir de ahí comienza un calvario que acaba con un diagnóstico duro y difícil de asimilar.

El que sí lo tiene hecho ya es el propio Telmo Irureta. Ante un auditorio medio en la sala principal de Biteri kultur etxea, con alta presencia de miembros de Koxka Elkartea, el protagonista aparece con una sonrisa en la cara, con un mensaje claramente motivador y lo cierto es que cala. No deja de calificar la situación que le ha tocado vivir como «una putada», pero afirma que ante ella es «positivo». Lo demuestra su actitud, a la que no le falta nunca un punto de ironía: «De vez en cuando digo: Voy a hacerme un poco la víctima».

«Siempre he tenido la idea de contar lo que me ha pasado a mí. Pensaba hacer un montaje largo, pero al final se ha quedado en un cortometraje». Las cartas escritas en su día por su madre han sido finalmente el hilo conductor del audiovisual. «Le planteé dos opciones:Utilizar lo escrito ya por ella o que le hiciera yo una serie de preguntas. Ella lo tuvo muy claro, no quería preguntas». Lo cierto es que sus escritos tenían ya todas las respuestas, tal y como se puede apreciar en la obra audiovisual que llevó a reflexionar a toda la sala principal de Biteri.

Si algo tiene claro es que la minusvalía «está principalmente en los ojos de los demás, lo percibes perfectamente en el impacto que tiene en las personas que tratan contigo. Para mí sería mejor que se dirigieran hacía mí como lo hacen ante el resto de personas», afirma Telmo. Con 'De agua y arena' se ha acabado dándole forma a una idea que puso en marcha en 2013, con un guión inicial «muy malo» reconoce el propio Telmo. «Tuve que hacer un segundo, para el que ya utilicé los textos de mi madre». Un proyecto que tuvo que afrontar sin dinero, con la ayuda de familiares y amigos, pero tenía claro que era una historia que había que contar y que, sin duda alguna, resulta inspiradora para muchos.

La actriz Teresa Calo da vida a la madre de Telmo en la cinta. «La primera vez que contacto con ella lo hago para que ponga una voz en off, no para que salga su imagen. Luego toma forma el proyecto y todo cambia». Un trabajo que ha supuesto un proyecto largo, pero la actitud valiente y positiva de Telmo hace que ya esté pensando en más. «Tengo pensadas dos ideas:Una sería sacar todo aquello que ha quedado fuera de este cortometraje. Lo hago sobre todo por mí, ya que no recuerdo al Telmo sin minusvalía». El segundo proyecto que tiene en mente es el de un documental centrado en vivencias y sentimientos, «puede resultar terapéutico para mí». Para él y para los demás, visto el impacto de una cinta que narra en primera persona lo que fue para una familia recibir un diagnóstico tan duro como el que se dio en su caso cuando apenas tenía 2 años.

Si algo tiene claro Irureta es que «soy bastante provocador», llegó en Hernani a tocar el tema del sexo y la minusvalía, y ha conseguido ver el lado positivo de sufrir una parálisis cognitiva como la que padece él. «Está claro que te enseña a relativizar y no darle importancia a tonterías que tiene la vida. Si te ha dejado el novio, tranquila que lo superaremos». Es fácil decirlo, pero muchos pensarán que no tanto hacerlo, aunque debería.

La visita del Telmo Irureta a Hernani no se queda en la jornada vivida en Biteri esta semana de la mano de Koxka Elkartea. El actor de Zumaia se acercará nuevamente a la casa de cultura de Hernani el mes que viene, pero en esta ocasión ya no lo hará para contar su historia sino como uno de los intérpretes en la obra teatral 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?'. Aprovechó la charla mantenida esta semana para hacer promoción: «El mes que viene estoy de nuevo aquí, el 18 de diciembre lo haré con una obra de teatro». Será a las siete de la tarde y sobre el escenario estará acompañado por Mireia Gabilondo y Aitziber Garmendia.

Una minusvalía que no le ha impedido crecer y desarrollarse de manera profesional en algo que le apasiona como es su faceta de actor. En 2021 fue el protagonista de 'La consagración de la primavera' de Fernando Franco García. La película se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de Donostia 2022. En el teatro escribió la obra 'Sexberdinak' junto a Kepa Errasti y en 2023 ganó un Premio Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación.​