El actor de Zumaia durante la cita que ha tenido lugar en Biteri esta semana. Juanfer
Hernani

Telmo Irureta marca el camino

El actor de Zumaia ha estado en Biteri kultur etxea con el corto 'De agua y arena', que narra la situación que vivió él y su familia cuando diagnosticaron su dolencia a los 2 años de edad

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

Es muy fácil decirlo, pero seguro que no tan sencillo hacerlo. «Hay que ser positivo en la vida, incluso en las peores situaciones»... En cuántas ... ocasiones hemos escuchado esta frase o en cuántas otras ante problemas menores que cada uno los toma como si fueran la montaña más empinada a escalar, se ha repetido una y otra vez en su cabeza. «Hay que ser positivo, hay que ser positivo, hay que ser positivo...», no por mucho repetirlo se cumple. De ahí el auge en los últimos tiempos de los manidos 'couch'. Lo cierto es que bastó la proyección de un documental de poco más de 21 minutos en Biteri y una charla posterior con su autor, Telmo Irureta, para encontrar una inspiración extra ante los problemas que aparecen en la vida de cada uno un día sí y otro también.

