Trabajos en el tejado de Volvo Auto Suecia de cara a la puesta en marcha de una nueva instalación.
Hernani

Los tejados industriales tienen la clave

En Hernani se ha comenzado a hacer una apuesta que busca una fórmula por la que la industria cede sus tejados de cara a la instalación de placas fotovoltaicas

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Si de algo puede presumir Hernani es de contar con un gran número de polígonos industriales, que a su vez le ofrece la posibilidad de ... tener en su territorio un importante número de empresas. Eso se traduce en amplias zonas de tejados industriales dentro del término municipal que pueden tener un uso que beneficie a toda la comunidad. Así lo han entendido, por lo menos, desde la comunidad energética de la localidad, Enherkom, que ha hecho una apuesta porque esos metros que cubre la actividad fundamentalmente industrial, pero también de servicios, puede tener como uso la instalación de placas fotovoltaicas que ayuden dentro de la apuesta por la generación de energía solar sostenible.

