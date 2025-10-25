Los tejados industriales tienen la clave

Si de algo puede presumir Hernani es de contar con un gran número de polígonos industriales, que a su vez le ofrece la posibilidad de ... tener en su territorio un importante número de empresas. Eso se traduce en amplias zonas de tejados industriales dentro del término municipal que pueden tener un uso que beneficie a toda la comunidad. Así lo han entendido, por lo menos, desde la comunidad energética de la localidad, Enherkom, que ha hecho una apuesta porque esos metros que cubre la actividad fundamentalmente industrial, pero también de servicios, puede tener como uso la instalación de placas fotovoltaicas que ayuden dentro de la apuesta por la generación de energía solar sostenible.

Esta idea ya es una realidad en el polígono Ibaiondo, con el uso del tejado compartido de las entidades Bertatik Elikatuz e Izarre Mekanizatuak, que ya tienen hecha la instalación y está en marcha. Supone que una parte de la energía generada la consuma la propia empresa que cede sus tejados por un periodo de 20 años, pero también que otra buena parte de la energía que se genera vaya a hogares de los hernaniarras que son socios de la comunidad energética local. Otra empresa de la localidad, Volvo Auto Suecia, también cuenta con la instalación prácticamente finalizada y espera a los últimos trámites burocráticos para utilizar la misma fórmula. Desde Enherkom agradecen de forma especial la postura mantenida por estas dos empresas, ya que «además del beneficio que puede ser para ellas desde el punto económico, también hacen una apuesta por el medio ambiente y por la comunidad en la que se encuentran ubicadas».

Desde la comunidad energética local esperan que esta apuesta por parte de empresas del municipio de cara a la cesión de sus tejados para instalar placas solares se extienda y poco a poco otras muchas den pasos en la misma línea, lo que ampliaría el parque de instalaciones fotovoltaicas de Hernani. Hay que tener en cuenta que todo el trabajo de instalación de las placas corre a cargo de Enherkom, asumiendo solamente las empresas una parte del coste al aprovechar desde su puesta en marcha la energía que en ella se genera.

Desde Enherkom afirman que normalmente, como sucedió en Hernani, se comienza con el uso de tejados de edificios públicos, «pero con esta nueva fórmula con las empresas queremos avanzar más aprovechando las enormes posibilidades que Hernani tiene en este campo», en referencia al mucho suelo que acoge industria, lo que a su vez permite contar también con muchos tejados en los que poder colocar las placas. «Es una manera de que el sector económico participe en la comunidad», resaltan. Se está hablando en el caso de Hernani de mucha pequeña y mediana empresa. Se realizó un estudio de viabilidad en el caso de 10 empresas y se ha concretado de momento en el desarrollo de estos proyectos en dos casos.

Apuesta firme

Lo cierto es que Hernani avanza con paso firme dentro de la apuesta por las instalaciones fotovoltaicas. Si cuando hace tres años se creó de manera oficial la comunidad Enherkom y algunos lo podían ver como la construcción de castillos en el aire, un proyecto que podía no concretarse en nada palpable, la realidad es que el trabajo que se viene haciendo ya es visible. Y lo es gracias al crecimiento en el número de instalaciones que o bien ya están en marcha o están cerca de ser una realidad. Un dato: Para finales de este 2025 deberían estar en marcha once instalaciones en la localidad con placas solares. Ello teniendo en cuenta que la primera que vio la luz en Hernani fue la colocada sobre las gradas de Zubipe, apenas hace dos años. El avance, por lo menos en lo numérico, es más que evidente.

Algunas instalaciones están a pleno rendimiento como son las de Zubipe, el tejado de las empresas ubicadas en el polígono Ibaiondo, las de la cubierta del frontón de Latsunbe Berri y cerca de ser una realidad las instaladas en el Cementerio Municipal. Muy cerca está también Volvo Auto Suecia. De la misma manera, hay que citar el caso del Ayuntamiento, que en estos momentos está acogiendo en su tejado unas obras para instalar placas, en gran medida de cara al autoconsumo del edificio público municipal.

Pero es que además, y gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y Enherkom, este verano se ha estado trabajando de manera intensa en 7 tejados de 6 edificios que acogen centros educativos.Se trata de los de Urumea, Meabe, Laubidieta, Haurreskola, Aratz y Elizatxo, esta última ikastola con dos superficies distintas. Se ha aprovechado el periodo de las vacaciones escolares para llevar a cabo los trabajos de cara a instalar las placas, con la intención de que estuvieran finalizadas antes de que las clases se pusieran en marcha a principios del pasado mes de septiembre.

Si hasta hace bien poco las dos instalaciones que estaban en marcha daban servicio a 200 viviendas y 10 comercios, con todo el parque ya en desarrollo se prevé que se llegue a 500 hogares, un salto importante. Para poder acceder a esta energía hay que ser socio de la comunidad energética hernaniarra, que en estos momentos cuenta con más 300 personas. La aportación inicial es de 10 euros.