La diputada Azahara Domínguez ante la sede de la Diputación.

Hernani

Subvención a Hernani para incorporar la perspectiva de género a su urbanismo

Es uno de los municipios que recibirá ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde su departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio

Juan F. Manjarrés

hernani.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio va a subvencionar a los ayuntamientos de Arrasate y Hernani para que incorporen la perspectiva de género a su planeamiento urbanístico, según ha dado a conocer esta semana la institución provincial.

Según ha explicado la diputada Azahara Domínguez, el pasado mes de abril su departamento lanzó una línea de ayudas con el objetivo de que los ayuntamientos de Gipuzkoa vayan incorporando la perspectiva de género en sus planes y proyectos urbanísticos, así como en las ordenanzas de urbanización o edificación, «avanzando así hacia la igualdad real entre mujeres y hombres», señalan desde la Diputación.

Las ayudas concedidas (28.737,50 euros en el caso de Arrasate y 7.441,50 en el de Hernani) cubren los gastos de la redacción de estudios encaminados a la integración de la perspectiva de género en los siguientes documentos urbanísticos: Ordenanzas de urbanización y edificación, modificaciones del planeamiento general y documentos de planeamiento de desarrollo y sus modificaciones, así como proyectos de urbanización y de obras que se centran en ese desarrollo urbanístico.

«El urbanismo es una herramienta poderosa para combatir la exclusión social a la que tradicionalmente nos hemos visto sometidas las mujeres. Si queremos avanzar hacia una Gipuzkoa donde la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, debemos actuar desde la base, pensando nuestros municipios para que tanto mujeres como hombres puedan disfrutar de ellos en las mismas condiciones y con las mismas garantías. Solo incorporando la perspectiva de género en la disciplina urbanística podremos romper algunas de las barreras que perpetúan la desigualdad», ha señalado la diputada Azahara Domínguez, que ha agradecido a los ayuntamientos de Arrasate y Hernani su implicación a este respecto desde esta línea de trabajo.

