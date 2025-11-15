Sol Band y el documental 'La raíz del olvido' protagonizan el cierre del festival Hariak

Juan F. Manjarrés HERNANI. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El festival Hariak llega hoy a su fin, después de dos semanas centrado en el cine de resistencia. Lo hará con una sesión que se pondrá en marcha a las once de la mañana y tendrá al ya conocido grupo musical Sol Band como el encargado de bajar el telón. Tras huir de Gaza, el grupo musical, refugiados en Hernani, compartirá su experiencia. Se finalizará esta edición de Hariak con su música en directo.

Pero no será la única oferta de hoy ya que antes habrá proyección del documental 'La raíz del olivo'. Cinco jóvenes palestinas que viven lejos de su patria narran sus experiencias frente al recrudecimiento del genocidio y la ocupación israelí, que lleva más de 76 años. Desde la distancia Watan, Omaima, Murid, Baylasan y Bassel comparten historias de lucha, pérdidas y esperanzas.

Es un documental del año 2024, dirigido por Sergio Eguino Viera, que narra las historias de cinco refugiados palestinos en Cuba. La película presenta sus experiencias de resistencia, desplazamiento y su conexión con la patria a través de sus testimonios personales y otras formas artísticas, destacando el genocidio y la ocupación en Gaza y el resto de Palestina. Interesante jornada de cierre, por tanto, de Hariak.