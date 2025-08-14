Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Sesión meditativa en la tarde del próximo jueves en el museo Chillida Leku

J. F. M.

hernani.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48

El museo Chillida Leku se encuentra acogiendo distintas actividades en este mes de agosto. Una de ellas llegará el jueves próximo, con el desarrollo de una intervención meditativa entre las 18.00 y 20.00 con un precio de 40 euros. Breaths & Beats propone una intervención meditativa a través de la respiración «para explorar la conciencia, desafiar el pensamiento lógico y esculpir nuestra percepción». La práctica está dirigida a entrenar y adquirir estados de conciencia expandidos donde se puede «escuchar la voz subconsciente, creativa y ampliar nuestros campos de percepción mientras soltamos condicionamientos mentales y conectamos con la esencia de forma natural». Ese estado meditativo profundo «desactiva el pensamiento lógico, libera fuerza interior y reprograma hábitos».

