Sesión meditativa en la tarde del próximo jueves en el museo Chillida Leku

HernaniSesión meditativa en la tarde del próximo jueves en el museo Chillida Leku
J. F. M.
hernani.
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48
El museo Chillida Leku se encuentra acogiendo distintas actividades en este mes de agosto. Una de ellas llegará el jueves próximo, con el desarrollo de una intervención meditativa entre las 18.00 y 20.00 con un precio de 40 euros. Breaths & Beats propone una intervención meditativa a través de la respiración «para explorar la conciencia, desafiar el pensamiento lógico y esculpir nuestra percepción». La práctica está dirigida a entrenar y adquirir estados de conciencia expandidos donde se puede «escuchar la voz subconsciente, creativa y ampliar nuestros campos de percepción mientras soltamos condicionamientos mentales y conectamos con la esencia de forma natural». Ese estado meditativo profundo «desactiva el pensamiento lógico, libera fuerza interior y reprograma hábitos».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.