Hernani

Sesión de actividad física para mayores de 65 años, hoy en el Atsegindegi desde las diez

J. F. M.

HERNANI.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

Cada miércoles de agosto las personas mayores de 65 años de la localidad pueden seguir disfrutando de actividades gratuitas. En cierta medida dan continuidad al denominado Ttapa-ttapa que se lleva a cabo todas las semanas durante el año, organizando paseos para mayores acompañados.

La primera de estas actividades de agosto tuvo lugar en la jornada del día 6, el pasado miércoles, con una sesión de cine. Se emitió en Biteri kultur etxea el título 'Intocable'.

Hoy los que quieran tendrán la oportunidad de trabajar el bienestar físico en colaboración con el departamento de Actividad Física y Deporte municipal. La cita se ha establecido en Atsegindegi a las diez de la mañana.

El 20 de agosto será la tercera sesión del mes y se organizarán juegos de mesa en la asociación Belkara de Karabel. El punto de encuentro será Atsegindegi a las 10.00 horas y desde allí partirán al barrio Karabel.

El último miércoles de agosto se realizará una salida al museo Chillida Leku. En este caso las plazas serán limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente. Hasta el 20 de agosto se puede hacer en el departamento de Personas Mayores del Ayuntamiento (Biteri Kultur Etxea o 943 575431).

