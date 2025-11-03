Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este martes se podrán disfrutar de imágenes del Sisha Pangma gracias al trabajo de Josu Bereziartua.

Hernani

Una semana sin bajar de la montaña

Biteri acoge las proyecciones de Mendizale Astea, todos los días a las 19.30 horas

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00

El municipio está viviendo una jornada que todos los años resulta especial para los amantes de la montaña ya que disfruta de la denominada ... Mendizale Astea, como siempre de la mano del club Mendiriz Mendi. Unas jornadas, que echaron a andar este lunes con una primera sesión en Biteri que permitió a los asistentes visitar el espectacular glaciar de Baltoro. Pero esta semana montañera no ha hecho más que comenzar en Hernani y estos días va a permitir acercarse a lugares como Aconcagua, Sisha Pagma, Lescun o hacer un trekking por el Himalaya, además de disfrutar de la siempre atractiva sesión del concurso fotográfico que organiza Mendiriz Mendi.

