Una semana sin bajar de la montaña

El municipio está viviendo una jornada que todos los años resulta especial para los amantes de la montaña ya que disfruta de la denominada ... Mendizale Astea, como siempre de la mano del club Mendiriz Mendi. Unas jornadas, que echaron a andar este lunes con una primera sesión en Biteri que permitió a los asistentes visitar el espectacular glaciar de Baltoro. Pero esta semana montañera no ha hecho más que comenzar en Hernani y estos días va a permitir acercarse a lugares como Aconcagua, Sisha Pagma, Lescun o hacer un trekking por el Himalaya, además de disfrutar de la siempre atractiva sesión del concurso fotográfico que organiza Mendiriz Mendi.

Este martes la cita en la casa de cultura hernaniarra es con Josu Bereziartua. Como las demás dará comienzo a las 19.30 horas y en la proyección se muestra la escalada de dos de las míticas paredes del mundo. Una es Aconcagua por la pared sur (6.962 metros de altura). Se centra en una expedición en la que dos amigos escalaron esta pared gigante en diciembre de 1986, en estilo alpino. También imágenes de la pared suroeste de Sisha Pangma (8.027 metros). Responden a una expedición de tres amigos en estilo alpino al ochomil más pequeño del Himalaya en octubre de 1997, concretamente por la ruta de los británicos. Una cita, por tanto, muy interesante la de hoy martes.

Martes, 4 de noviembre 'Bi horma estilo bat', de Josu Bereziartua.

Miércoles, día 5 'El circo de Lescun-Unas montañas de ensueño', con Juan Mari Ansa.

Jueves, día 6 'Nepal eta Himalaya-Amets bat', de Julen Lekuona.

Viernes, día 7 Concurso de fotos e imágenes de chavales.

16 noviembre Bazkide eguna, salida montañera.

El miércoles será el turno del montañero Juan Mari Ansa, con su audiovisual y libro 'El circo de Lescun: Unas montañas de ensueño'. Muestra las ascensiones a los picos más relevantes del entorno como Anie, Mesa de los Tres Reyes, Petrechema o Acherito, así como ciertos temas culturales relacionados con el pastoreo, Le Chemin de la Mâture, los avatares de las escaladas a las agujas de Ansabère o las historias de 'Passeurs' y evadidos durante la II Guerra Mundial.

El jueves se ha reservado para ver imágenes de una expedición del año pasado protagonizada por hernaniarras a Nepal e Himalaya, bajo el título 'Amets bat'. Una proyección de Julen Lekuona, uno de los participantes en la iniciativa, que ha contado en su elaboración con la colaboración de Larraitz Uria. Una proyección la del jueves que permitirá conocer el viaje realizado por un grupo de hernaniarras en mayo de 2024, centrado en gran medida en el trekking del Manaslu pero, lo más importante, conocer por qué se hizo.

La cita del viernes en Biteri será muy especial, ya que permite conocer las fotografías aportadas por los participantes en distintas salidas, recogidas en el concurso organizado por Mendiriz Mendi, además de los nombres de los ganadores del mismo. Antes, a las 18.00 horas, habrá en la Casa de Cultura una proyección especial que recoge imágenes de las salidas de chavales, con reparto de medallas a continuación.

A las 19.30 horas llegará ya el momento de la edición 46 del concurso de fotografía de Mendiriz Mendi. Se podrán ver las fotos digitales obtenidas este año para pasar luego a la entrega de premios. Después se proyectarán imágenes de las distintas actividades realizadas por el club a lo largo del año.

Hay que recordar que la última cita del año llegará con la salida montañera con motivo del Día del Socio de Mendiriz Mendi. Se ha establecido para el día 16 de noviembre y acudirán a la zona de Berrobi-Larte (804 metros) y Leaburu.