RICARDO CRESPO (CANDIDATO DEL PSE): «Es hora de dar servicios públicos a los barrios» Tras su primera legislatura en el Consistorio hernaniarra, Crespo repite candidatura

Crespo entiende que es posible cambiar las cosas sin destruir todo lo construido hasta ahora.

-¿Qué le ha llevado a animarse nuevamente a presentar su candidatura?

Su DNI Edad y estudios 34 años, Ciencias Políticas. Trayectoria Concejal en Lazkao 2007-2011; portavoz en Usurbil 2011-2015; portavoz en Hernani 2015-2019. Aficiones Deporte, las series de televisión, la política, la cocina.

-Un compañero de partido me dijo que la política es la única herramienta con la que los que no tienen dinero ni poder pueden cambiar las cosas. En estos 4 años he podido ayudar a hernaniarras que lo necesitaban y eso te da fuerzas para seguir trabajando.

-¿Se muestra confiado en los resultados que pueda obtener su propuesta visto lo obtenido en las pasadas generales?

-La ciudadanía vota de manera diferente según las elecciones, pero hemos recuperado voto respecto a las generales de 2016 y eso nos hace ser optimistas de cara a las municipales.

-¿Entiende que el pasar de 17 a 21 concejales en el Pleno puede conllevar algún cambio significativo?

-Al final el porcentaje de voto es el que decide la distribución, no tanto el número de concejales a elegir. El aumento de concejales hace que se pueda reflejar mejor el porcentaje de voto que cada partido consigue. Ahora, con el 46% de los votos, EHBildu tiene el 53% de los concejales.

-¿Que ofrece PSE especialmente al municipio?

-En estos 4 años hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos con todos si ponemos Hernani por delante. En ese sentido, hemos demostrado que es posible un Hernani diferente sin necesidad de romper con lo que hay construido.

-¿Qué lectura hace de la legislatura que está a punto de culminar?

-Negativa, hemos perdido 4 años. Muchas iniciativas que se han quedado a medias o sin comenzar. Muchas de las propuestas de los presupuestos participativos no se han llevado a cabo. Decir que tenemos más de 13 millones de euros sin gastar, parados en un cajón, creo que es una medida de la inacción que ha habido. En temas de convivencia EH Bildu de Hernani no se ha atrevido a dar el paso que en otros municipios han dado, no han acabado de interiorizar lo que significa empatizar con el diferente. Por ejemplo, en el último Pleno un concejal del gobierno nos tachaba de enemigos, utilizando, equivocadamente, un lenguaje bélico del pasado.

-¿Cuál entiende que es la necesidad más importante que tiene Hernani en estos momentos?

-El aparcamiento, inversiones en instalaciones deportivas, problemas del txotx... Hemos pasado el umbral de los 20.000 habitantes, somos una pequeña ciudad con servicios públicos de pueblo. Hernani es su gente y sus barrios, ya va siendo hora de ofrecer servicios públicos en esos barrios y no sólo en el centro.