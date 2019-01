OH responde a la crítica hecha por el alcalde sobre su apoyo al euskera Las dos concejalas de Orain Hernani, en el salón de plenos. Entienden que en la promoción del euskera hacen falta sobre todo discursos positivos e integradores JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 11 enero 2019, 00:27

«No pequemos de ingenuidad. Este año hay elecciones y somos conscientes de los ataques políticos que sufriremos como agrupación. Sin ir más lejos, antes de navidades el Alcalde despidió el año regalándonos una interesante, aunque falsa, reflexión sobre nuestra posición respecto de la normalización del euskera. No entraremos a valorar su opinión, pero sí el tono empleado, que, como nos tiene acostumbradas, ha sido autoritario y poco respetuoso. Solo diremos que desde Orain Hernani creemos firmemente que para el fomento del euskera se necesitan discursos positivos e integradores. Una normalización real del euskera se logrará con más programas de enseñanza de la lengua, actividades en bilingüe para animar a la gente a hablar en nuestro idioma, en definitiva, planes lingüísticos que seduzcan. Más allá de eso, demagogia y sarta de mentiras». Con estas palabras han querido responder desde el grupo municipal de Orain Hernani al pasado escrito enviado por el alcalde, Luis Intxauspe. Entienden desde OH que poco respetuosa fue también la actitud de parte del equipo de gobierno durante el Pleno más importante del año, en el que se aprobó el Presupuesto Municipal. «Mientras la oposición argumentaba el voto, miraban sus móviles entre risas. Sobre esto sí que habría que reflexionar». Del Pleno en el que el Equipo de Gobierno aprobó en solitario los Presupuestos anuales, el Alcalde «solo se ha quedado con una anecdótica situación, en vez de hablar de la nefasta gestión municipal de su equipo de gobierno», remarcan desde el grupo de la oposición.

Incapacidad

Orain Hernani comunicó su voto en contra de los Presupuestos Municipales por primera vez en esta legislatura, argumentando «pérdida de confianza, incapacidad del equipo de gobierno de gestionar y ejecutar su propio presupuesto, y por responsabilidad política». Como no podía ser de otra manera, «argumentamos con datos. ¿Cómo es posible que las obras que dependen del Departamento de Servicios Públicos y una parte de Urbanismo tuvieran un presupuesto de 998.000 euros y se hayan ejecutado solo 42.000 euros (un 4%)?, ¿cómo es posible que en el Presupuesto del año pasado se hubieran previsto unas mejoras en el cementerio por 79.000 euros y que no se haya ejecutado ni un mísero euro, y que, además, en 2019 no existan partidas para esas mejoras prometidas?, ¿cómo es posible que de los 45.000 euros previstos en los Presupuestos de 2018 para mejoras en parques y jardines se hayan ejecutado solamente 4.500 euros (un 10%)?, ¿cómo es posible que en la inversión en el proyecto de La Casa de las Mujeres haya habido constantes ampliaciones de crédito hasta llegar a la muy considerable cifra de 990.000 euros, y se haya ejecutado aproximadamente 25.000 euros?, ¿cómo puede ser que de los presupuestos de Hernani Erabaki, de 1.018.000 euros aprobados desde 2016, sólo se hayan ejecutado 279.000 euros (menos del 30%)?. Debería mostrar más respeto y seriedad a esa participación de la que tanto alardea». Desde Orain Hernani exigen más. «Creemos que Hernani debe aspirar a tener un Proyecto Municipal mucho más sólido. Los presupuestos de este año son unos presupuestos realizados por inercia, sin motivación y sin aspiraciones para lograr un Hernani mejor. Recordemos que el actual equipo de gobierno tiene la mayoría absoluta; y que, por lo tanto, tiene la más absoluta responsabilidad política de cada una de las decisiones que se han tomado en esta legislatura, y también de las decisiones que no se han tomado. Pues eso, las sartas de mentiras se responden con sartas de verdades».