El Regional Preferente del CD Hernani se llevó el derbi ante el UKE Lance del partido entre el Hernani y el UKE Preferente. / JUANFER Viernes, 15 febrero 2019, 00:21

Espectacular victoria de los chicos de Jon González y Haritz Otxotorena del Regional Preferente del CD Hernani de fútbol. Ganaron 3-2 el derbi ante el Urnieta el pasado fin de semana en Zubipe. El encuentro fue un paso adelante y agigantado del conjunto verde, que demostró un cambio positivo tanto en la actitud como en el compromiso personal y futbolístico de cada uno. Además, volvieron a incorporarse Ander González y Asier Román, que sumaron positividad al equipo.

La primera mitad fue favorable para los verdes, dominando la posesión del balón y cuando lo perdían la recuperación fue inmediata. De esta manera y con buenas combinaciones que descolocaron al rival, el descanso llegó con el 2-0 tras dos golazos del exorbitante 'Astro'. En la segunda mitad los verdes salieron con ansia de rematar el partido y conseguir los tres puntos de la victoria. Destacar el trabajo realizado por el capitán, Domin, que anotó el tercero del encuentro y ya suma 5 goles consecutivos en los últimos cuatro partidos en casa. Finalmente, los de Urnieta marcaron el segundo en el 92, tras un penalti de los hernaniarras, pero el marcador quiso quedarse con el 3-2 para los verdes.

Este fin de semana se enfrentarán ante el Mariño, mañana sábado a las 17.30 horas en Irun.

División de Honor Regional

Los aficionados que se acercaron a Berazubi no pudieron celebrar ningún gol por parte de ninguno de los equipos. El marcador fue de 0-0, en un partido poco vistoso para el aficionado. A pesar de eso, los chicos de Alain Gerekaetxeberria hicieron todo lo posible por posicionarse en la tercera posición, arrebatándosela así al Tolosa.

Los verdes salieron a por el partido desde el inicio, lo que hizo que la intensidad puesta por los hernaniarras fuera interrumpida numerosas veces por acciones señaladas por el colegiado. Olmos, Loran y Sanz fueron amonestados por el señor Alcibar, quién también amonestó con cuatro amarillas al Tolosa.

A pesar de todo, meritorio trabajo del equipo, que una vez más consigue puntuar en un campo complicado, frente al tercero de la tabla. La afición tiene ganas de volver a estar cerca del equipo en Zubipe y podrán hacerlo mañana a las 16.30 horas frente al Aretxabaleta.

En cuanto al Juvenil Nacional, el equipo dirigido por Unai Munduate consiguió rascar un punto en el último minuto del encuentro frente al Beasain. El pasado fin de semana no se pudo pedir más al marcador, el 1-1 hizo justicia y fue más celebrado por los verdes que por los vagoneros, aunque el equipo no tuvo su mejor día. En la primera mitad no hubo partido, estuvo muy atascado el encuentro por parte de ambos equipos. En la segunda mitad, tras un remate fallido en un córner, el Beasain consiguió en la contra provocar otro córner. Esta vez los vagoneros no perdonaron y en una jugada idéntica a la anterior, sí consiguieron anotar el gol. A partir de ahí el Hernani despertó y fueron continuas las embestidas que provocó a los visitantes. En el último instante del encuentro, cuando parecía que la victoria era para el Beasain, hubo un claro penalti a favor del Hernani que Learte consiguió anotar, con un balón que entró llorando.

Puede que el equipo notara la clasificación en primera persona en este partido. Esta situación la tienen que vivir con la máxima naturalidad posible, conscientes de que si están ahí es por méritos propios y sabiendo que si quieren seguir ahí el camino a seguir es el que han tomado hasta ahora.

Aprender a disfrutar de la competición es la tarea que este fin de semana seguro van a conseguir hacer los verdes, en su enfrentamiento ante el Vasconia, rival directo por el ascenso, mañana a las cuatro en Puio.