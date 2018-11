Rechazada una moción sobre el ruido en la calle Viernes, 2 noviembre 2018, 00:50

Dos fueron las mociones que se pusieron sobre la mesa en la sesión plenaria del pasado martes. La primera, una sobre el problema del ruido presentada por EAJ/PNV, había acudido a la sesión del mes anterior y entonces quedó sobre la mesa pendiente de estudio. En octubre ha vuelto y finalmente no ha salido adelante. Todos los grupos de la oposición votaron a favor de la misma, pero el gobierno de EH Bildu, que es mayoría, se posicionó en contra. En el texto rechazado se pide que se compren los elementos necesarios para que la Policía Municipal pueda comprobar en plena calle si el ruido que producen los vehículos (coches, motos, camiones, etc) está dentro de los límites establecidos. Junto a ello, también solicita que se forme a todos los agentes en el uso de ese aparato. Otro de los puntos de la moción sobre el ruido rechazada se centraba en que se establezca un cuadro de días y lugares para realizar los controles. De manera especial se establecía que se coloquen en la calle Mayor y Andrekale y en los espacios en los que el estudio sobre el ruido realizado por el Ayuntamiento indica que se sobrepasan los límites permitidos, «unos sensores que permitan conocer, al momento, a la Policía Municipal si se están sobrepasando esos límites y así poder actuar de inmediato. Que el sistema permita la grabación de los niveles de ruido detectados». Así, se plantea establecer un protocolo de actuación de la Policía Municipal al detectar que se sobrepasan los límites establecidos. Desde el grupo de gobierno no se apoyó el texto al entender que el asunto relativo a los ruidos durante la temporada sidrera se debe tratar dentro de la Mesa del Txotx y cuestionan cuáles son las medidas de actuación inmediata que se plantean dentro del texto. OH planteó que los estudios sobre el ruido están hechos y que es hora de «tomar decisiones». También apoyó la moción al PSE, al entender que aprobarla no limita que «luego el asunto pueda ser tratado en la Mesa del Txotx».