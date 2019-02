Puesta en marcha en Galarreta del Sagardoaren Txapelketa de remonte Jueves, 28 febrero 2019, 00:20

El IX Sagardoaren Txapelketa de remonte comienza hoy con un encuentro correspondiente al grupo A. Uterga-Labaka (Bereziartua) se medirán a Juanenea-Azpiroz (Larre Gain). El torneo se presentó en la sidrería Gurutzeta y en él participan ocho parejas divididas en dos grupos de cuatro y con la denominación de una sidrería por pareja. La presentación se hizo en la sidrería Gurutzeta, ya que los ganadores del año pasado, Urriza y Garcés, representaron a Gurutzeta. Este año la pareja campeona se ha separado y no jugarán juntos.

Petritegi, Larre-Gain, Gurutzeta, Oialume Zar, Bereziartua, Altzueta, Gaztañaga y Setien son las ocho sagardotegis participantes y darán nombre a Segurola-Endika (Petritegi), Juanenea-Azpiroz (Larre Gain), Ezkurra II-Garces (Gurutzeta), Goikoetxea V-Barrenetxea IV (Oialume Zar), Uterga-Labaka (Bereziartua), Etxarri-Ion (Altzueta), Urriza-Zaldua (Gaztañaga) y Ansa II-Agirrezabala (Setien). No hay ninguna pareja campeona de este campeonato en la formación de las parejas.

Se repite el formato de la pasada edición en la primera fase, pero varía totalmente en la segunda. Un año más el campeonato contará con los mejores remontistas del momento. Las ocho parejas están divididas en dos grupos, A y B, y se disputará una liguilla. Se clasificarán las dos primeras parejas de cada grupo y los cuatro clasificados se reunificarán en otro grupo de cuatro de donde saldrán los dos finalistas. En el grupo de la fase de semifinal jugarán todos contra todos y los dos primeros serán quienes se disputen la txapela en la gran final. Este último partido se jugará a encuentro único el 4 de mayo.

La primera fase comienza hoy y terminará el 6 de abril y la liguilla de semifinal dará comienzo el 11 de abril para terminar el 27 de abril. Los partidos se jugarán todos los jueves y sábados.

Las liguillas seguirán el mismo formato de todos los campeonatos de los últimos años en el que se dan puntos según el tanteo que realizan las parejas. Cuatro a los ganadores, dos a los que realizan entre 36 y 39 tantos, uno a los que se quedan entre 32 y 35 y no suman los que no llegan a los 32 tantos y con la novedad que se introdujo en el último campeonato de parejas, donde el que no llegaba a 26 tantos se le resta un punto.